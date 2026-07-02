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西贡-嘉定市被命名为胡志明市50周年纪念典礼隆重举行

7月2日，胡志明市市委、人民议会、人民委员会、越南祖国阵线胡志明市委员会在胡志明市隆重举行西贡-嘉定市被命名为胡志明市50周年（1976年7月2日 - 2026年7月2日）纪念典礼。

越共中央政治局委员、胡志明市市委书记陈流光在典礼上宣读纪念致辞时明确指出，50年前的1976年7月2日，在第六届国会第一次会议开幕式上，国会正式通过决议，将西贡-嘉定市命名为胡志明市。这不仅是一个具有历史意义的决定，还体现了党、国家和人民对敬爱的胡志明主席的深厚感情与无限感恩之情。重温半个世纪的光辉历程，胡志明市始终不懈努力，从实践中不断探索符合实际的创新做法，与全国一道完善体制机制和出台政策行动，以推动共同发展。

苏林总书记、国家主席在纪念典礼上发表讲话时强调，这是一个具有特别深刻的政治、历史和文化意义的事件；是全党、全民、全军虔诚缅怀伟大的胡志明主席浩瀚功勋的契机；同时向各位革命前辈、英雄烈士、越南英雄母亲，以及为国家独立自由、为南方解放和国家统一事业、为这座以胡伯伯名字命名的城市的成长与发展而奉献和牺牲的同胞、同志、人民武装力量战士、退伍军人和各革命力量表达感恩之情。

在后续阶段，苏林要求胡志明市党部、政府和人民继续建设廉洁、强大、团结、纪律、廉正、行动和为人民服务的党部和政治体制。将特殊体制和机制转化为具体、可量化的发展优势、竞争力以及实际成果。

苏林指出，要大力创新增长模式，将科学技术、创新驱动、数字转型、绿色经济、循环经济和数据经济作为主要动力。胡志明市需要大力发展国际金融中心、高新技术工业、物流、海洋经济、旅游、医疗、教育和文化工业；为大型民营企业壮大、初创企业发展以及年轻人开展创新与奉献营造良好环境。

50年来，胡志明市谱写了金字招牌的光辉灿烂史诗。苏林坚信，在未来的50年里，胡志明市必将续写更大、更美、更相称、更灿烂的发展新篇章。胡志明市必将强势崛起，成为文明、现代、富有人情的大都市，让“胡志明”这一名字凭借发展成就、文化、人民、愿景以及对祖国的责任而更加熠熠生辉。

*在出席纪念典礼之前，苏林总书记、国家主席同党、国家、越南祖国阵线中央委员会各位现任领导、原领导同志以及胡志明市领导前往胡志明主席塑像公园，向胡志明主席敬献鲜花，缅怀胡志明主席的丰功伟绩。

献花仪式作为一项具有重要政治意义的活动，正式拉开纪念西贡–嘉定市正式命名为胡志明市50周年系列活动的序幕，彰显了人民对胡志明主席的崇高敬意和深切缅怀，进一步坚定了胡志明市弘扬团结、活力、创新精神，加快建设文明、现代、情义城市的信心和决心。（完）

越通社
#胡志明市
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