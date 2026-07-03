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委内瑞拉民众对越南提供的援助表示衷心感谢

包括越南救援队在内的国际救援力量的到来，为普拉亚格兰德民众提供了切实帮助，也为当地居民战胜灾害、恢复重建、逐步回归正常生活注入希望。

6月24日强烈地震发生后，委内瑞拉拉瓜伊拉州（La Guaira）普拉亚格兰德（Playa Grande）作为受灾最严重的地区之一，及时获得了越南救援队及国际救援力量的支援。

在灾区现场接受越通社记者采访时，当地民众对越南及国际社会提供的帮助表示由衷感谢。

委内瑞拉拉拉瓜伊拉州巴尔加斯市卡蒂亚拉马尔普拉亚格兰德社区居民 Sidney：

“目前，我们所在的普拉亚格兰德是地震中受灾最严重的地区之一。这里遭受了极其严重的破坏，几乎所有建筑物都已倒塌，大部分房屋也严重受损。越南朋友来到这里，为我们提供援助和照顾，一切都进行得非常顺利。我们对他们以及所有前来帮助我们的国家救援队深表感谢，他们挽救了许多人的生命。我希望他们能够继续给予我们支持和帮助。他们为我们提供了食品、帐篷、饮用水、冰块以及其他生活必需品。对于所有前来帮助我们的人，我由衷地表示感谢。”

拉瓜伊拉州巴尔加斯市卡蒂亚拉马尔普拉亚格兰德社区居民 Fero：“感谢所有国际援助，感谢越南，也感谢所有来到这里帮助我们的国家。这对我们来说意义重大，因为我认为，没有人能够提前为这样的灾难做好准备。特别是越南救援队，他们给予我们的帮助远远超出了我们的预期，感谢大家所做的一切。我是一名飞行员。我们所有人都在这里参与救援，再次感谢你们给予我们的帮助。”

包括越南救援队在内的国际救援力量的到来，为普拉亚格兰德民众提供了切实帮助，也为当地居民战胜灾害、恢复重建、逐步回归正常生活注入希望。（完）

越通社
#委内瑞拉 #援助
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