时政

越南军官首次担任联合国维和特派团高级指挥官

7月3日上午，越南国防部在河内举行仪式，向前往联合国南苏丹维和特派团（UNMISS）执行任务的3名军官颁发国家主席和国防部长任命决定书。

国防部副部长阮长胜向前往联合国南苏丹维和特派团执行任务的3名军官颁发国家主席和国防部长任命决定书。图自越通社
国防部副部长阮长胜向前往联合国南苏丹维和特派团执行任务的3名军官颁发国家主席和国防部长任命决定书。图自越通社

越通社河内——7月3日上午，越南国防部在河内举行仪式，向前往联合国南苏丹维和特派团（UNMISS）执行任务的3名军官颁发国家主席和国防部长任命决定书。

值得一提的是，在上述3名军官中，梁长荣中校将担任UNMISS特派团高级联络官兼军事观察员处处长。这是一个新的职位，也是越南军官首次被联合国任命联合国维和特派团的高级指挥官职务。

梁长荣中校原任越南维和局地方工作处副处长，曾在中非共和国特派团（MINUSCA）和UNMISS特派团执行过多个任期的任务。梁长荣中校也是越南首位通过选拔进入美国纽约联合国总部工作的军官，2020年8月至2024年8月期间担任和平行动部军事事务办公室组织与部队建设处策划官。

另外两名军官包括接替黎明草中校担任军事观察员的阮辉煌大尉，以及接替陈越强少校担任军事观察员的杜陈世英大尉。

越共中央委员、国防部副部长阮长胜向即将出发执行任务的3名军官表示祝贺，并表示，越南派遣军官担任维和特派团重要职务，是对越南联合国维和力量的能力、素质、专业水准以及为国际和平与安全所作出的实质贡献的充分肯定。

借此机会，组委会还向已完成东盟观察员任务的军官颁发了奖状，并派遣2名军官前往柬埔寨，接替参加东盟观察员团（AOT）的越南国防部力量。

参加联合国维和行动的12年间，越南国防部供派遣军官和干部近1400人次，赴各特派团、联合国总部及联合国驻比利时联络处执行维和任务。

目前，第5号工兵队和第8号二级野战医院正集中组织训练和准备工作，按计划将于2026年9月轮换部署。同时，越南维和局正与各机关、单位配合，制定第6号工兵队和第9号二级野战医院的组织编制方案，为2027年轮换交接做好人才储备。（完）

越通社
#CPTPP #NQ 59 #越南军官 #首次担任 #联合国维和特派团高级指挥官 #国防部副部长阮长胜 #任命决定书 河内市
关注 VietnamPlus

融入国际

相关新闻

更多

越南驻希腊大使范氏秋香（左二）同东盟各国驻希腊大使与希腊移民与庇护部部长阿萨纳西奥斯·普莱夫里斯举行工作会晤。图自越通社

希腊推动与越南的劳务合作

7月3日，越南驻希腊大使范氏秋香同东盟各国驻希腊大使与希腊移民与庇护部部长阿萨纳西奥斯·普莱夫里斯（Athanasios Plevris）举行工作会晤，就推动希腊与在雅典设有代表机构的东盟成员国之间的劳务合作进行探讨。

双方代表互赠纪念品。图自越通社

不断巩固越南与美国友好关系

7月3日，在2026年“太平洋伙伴关系与太平洋之友”（Pacific Partnership and Pacific Friends 2026）计划框架下，美国太平洋陆军副司令乔尔·沃维尔（Joel Vowell）中将率领美国太平洋陆军代表团到访广治省军事指挥部。

附图 图自越通社

法媒：越南数字化转型成效显著

据越通社驻巴黎记者报道，法国新闻网Inforadar于7月2日发表一篇文章，其中评价，越南在数字化转型进程中正取得显著成效，数字基础设施快速扩展，在线公共服务日趋完善，数字身份在全国范围内大规模普及。

越南驻委内瑞拉大使馆特命全权大使武中美向越南救援队赠送了多份慰问品和必需生活用品，以改善野战营地战士的生活条件。图自越通社

越南驻委内瑞拉大使高度评价救援队的努力

越通社驻委内瑞拉记者报道，7月2日，由特命全权大使武中美率领的越南驻委内瑞拉大使馆工作组前往委内瑞拉拉瓜伊拉州，看望慰问并检查正在执行国际人道主义任务的越南救援队工作情况。

越南外交部副部长邓黄江向巴西驻越南特命全权大使马尔科·法拉尼授予友谊勋章。图自越南外交部

巴西驻越南大使荣获越南友谊勋章

在授勋仪式上，邓黄江祝贺马尔科·法拉尼荣获越南国家这一崇高奖项，体现了越南党和国家领导人以及越南人民对他在巩固与发展越巴友好合作关系方面所作出积极、有效贡献给予的认可。