2026年上半年越南贸易逆差达166.5亿美元

越通社河内——越南财政部统计局7月3日发布的2026年第二季度及上半年经济社会发展形势报告显示，2026年6月，越南全国货物进出口总额达1042.2亿美元，环比增长5.2%，同比增长36.3%。



总体来看，2026年上半年，越南货物进出口总额达5496.9亿美元，同比增长27.1%；其中出口增长21%，进口增长33.4%，贸易逆差达166.5亿美元。



越南统计局服务与价格统计司司长阮秋莺表示，进口增速高于出口反映出经济体对生产要素和中间投入品的需求持续增长，同时也表明生产活动，特别是外资企业正强劲复苏。



具体而言，2026年6月越南出口额达507.9亿美元，环比增长8.2%。其中，国内经济部门出口额达100.1亿美元，增长10.5%；外资部门（含原油）出口额达407.8亿美元，增长7.7%。与去年同期相比，6月出口额增长28.1%，其中，国内经济部门增长15%，外资部门（含原油）增长31.8%。



2026年第二季度全国出口总额达1436亿美元，同比增长22.7%，较第一季度增长16.8%。



累计今年上半年出口额达2665.2亿美元，同比增长21%。其中，国内经济部门出口额达535.1亿美元，增长4.6%，占出口总额的20.1%；外资部门（含原油）出口额达 2130.1亿美元，增长26%，占79.9%。



上半年共有29类商品出口额超过10亿美元，占出口总额的92.1%，其中5类商品出口额超过100亿美元，占62.6%。



从出口结构看，加工制造业产品出口额达2398亿美元，占90%；农林产品达192.3亿美元，占7.2%；水产品达57.6亿美元，占2.2%；燃料和矿产品达17.3亿美元，占0.6%。



在进口方面，2026年6月进口额达534.3亿美元，环比增长2.5%。其中，国内经济部门进口额达141.9亿美元，增长7.7%；外资部门进口额达392.4亿美元，增长0.7%。与去年同期相比，6月进口额增长45.2%，其中，国内经济部门增长32.4%，外资部门增长50.4%。



2026年第二季度进口总额达1566亿美元，同比增长39.1%，较第一季度增长23.7%。



上半年累计进口额达2831.7亿美元，同比增长33.4%。其中，国内经济部门进口达784.6亿美元，增长24.3%；外资部门进口额达2047.1亿美元，增长37.3%。



上半年共有38类商品进口额超过10亿美元，占进口总额的92.1%，其中，2类商品超过100亿美元，占51%。



从进口结构看，生产资料类商品进口额达2664亿美元，占94.1%，其中机械设备、工具及零部件占56%，原料、燃料和材料占38.1%。消费品类商品达167.7亿美元，占5.9%。



初步统计显示，2026年上半年越南货物贸易逆差达166.5亿美元（2025年同期贸易顺差达79.5亿美元）。其中，国内经济部门贸易逆差为249.5亿美元，而外资部门（含原油）实现顺差83亿美元。（完）

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