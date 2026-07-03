经济

2026年上半年越南贸易逆差达166.5亿美元

2026年6月，越南全国货物进出口总额达1042.2亿美元，环比增长5.2%，同比增长36.3%。

归仁港货物装卸活动。图自越通社
归仁港货物装卸活动。图自越通社

越通社河内——越南财政部统计局7月3日发布的2026年第二季度及上半年经济社会发展形势报告显示，2026年6月，越南全国货物进出口总额达1042.2亿美元，环比增长5.2%，同比增长36.3%。

总体来看，2026年上半年，越南货物进出口总额达5496.9亿美元，同比增长27.1%；其中出口增长21%，进口增长33.4%，贸易逆差达166.5亿美元。

越南统计局服务与价格统计司司长阮秋莺表示，进口增速高于出口反映出经济体对生产要素和中间投入品的需求持续增长，同时也表明生产活动，特别是外资企业正强劲复苏。

具体而言，2026年6月越南出口额达507.9亿美元，环比增长8.2%。其中，国内经济部门出口额达100.1亿美元，增长10.5%；外资部门（含原油）出口额达407.8亿美元，增长7.7%。与去年同期相比，6月出口额增长28.1%，其中，国内经济部门增长15%，外资部门（含原油）增长31.8%。

2026年第二季度全国出口总额达1436亿美元，同比增长22.7%，较第一季度增长16.8%。

累计今年上半年出口额达2665.2亿美元，同比增长21%。其中，国内经济部门出口额达535.1亿美元，增长4.6%，占出口总额的20.1%；外资部门（含原油）出口额达 2130.1亿美元，增长26%，占79.9%。

上半年共有29类商品出口额超过10亿美元，占出口总额的92.1%，其中5类商品出口额超过100亿美元，占62.6%。

从出口结构看，加工制造业产品出口额达2398亿美元，占90%；农林产品达192.3亿美元，占7.2%；水产品达57.6亿美元，占2.2%；燃料和矿产品达17.3亿美元，占0.6%。

在进口方面，2026年6月进口额达534.3亿美元，环比增长2.5%。其中，国内经济部门进口额达141.9亿美元，增长7.7%；外资部门进口额达392.4亿美元，增长0.7%。与去年同期相比，6月进口额增长45.2%，其中，国内经济部门增长32.4%，外资部门增长50.4%。

2026年第二季度进口总额达1566亿美元，同比增长39.1%，较第一季度增长23.7%。

上半年累计进口额达2831.7亿美元，同比增长33.4%。其中，国内经济部门进口达784.6亿美元，增长24.3%；外资部门进口额达2047.1亿美元，增长37.3%。

上半年共有38类商品进口额超过10亿美元，占进口总额的92.1%，其中，2类商品超过100亿美元，占51%。

从进口结构看，生产资料类商品进口额达2664亿美元，占94.1%，其中机械设备、工具及零部件占56%，原料、燃料和材料占38.1%。消费品类商品达167.7亿美元，占5.9%。

初步统计显示，2026年上半年越南货物贸易逆差达166.5亿美元（2025年同期贸易顺差达79.5亿美元）。其中，国内经济部门贸易逆差为249.5亿美元，而外资部门（含原油）实现顺差83亿美元。（完）

同奈省220吨鲜香蕉启程出口国际市场。图自越通社

2026年前5月越南农林水产品贸易顺差达75亿美元 继续发挥经济“压舱石”作用

2026年前5个月，尽管越南全国贸易逆差扩大至近140亿美元，农林水产品领域仍实现75亿美元贸易顺差，月均净增15亿美元，继续发挥国民经济“压舱石”和“减震器”作用。业内人士预计，随着大米、果蔬等主力产品进入出口旺季，以及全球粮食市场供需变化带来的利好逐步显现，下半年农产品出口有望迎来新一轮增长。

越通社
#CPTPP #NQ 59 #越南贸易逆差 #美元 #进出口 #经济社会 #贸易顺差 #进口
关注 VietnamPlus

融入国际

相关新闻

纺织品服装对越南出口活动做出重要贡献。图自越通社

进出口实现强劲突破

2026年前5个月，货物进出口活动实现强劲突破，各领域均实现高增长，进出口总额同比增加约900亿美元。

政府常务副总理范家足发表讲话。图自越通社

政府常务副总理范家足要求落实七项重点举措推动出口

越南政府常务副总理范家足在6月25日由工贸部主办的推动出口实现两位数增长目标会议上发表讲话时强调，2026-2030年阶段实现两位数增长的目标已在越共十四大决议以及中央、政治局和书记处有关决议中明确提出。其中，促进出口增长是实现这一目标的重要举措之一。

更多

CPTPP各成员国部长及代表出席会议。多边贸易政策司供图

越南在CPTPP会议上发挥协调作用

据工贸部7月3日下午发布的消息，在2026年《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）轮值主席国年框架下，越南于2026年6月26日主持召开了CPTPP部长级视频会议以及CPTPP委员会第十次会议。

胡志明市盖梅海港系统的Gemalink国际港。图自越通社

2026年第二季度越南国内生产总值增长8.39%

2026年第二季度国内生产总值（GDP）同比增长8.39%。其中，农林渔业增长4.06%，对经济增加值增长的贡献率达5.65%；工业和建筑业增长10.51%，贡献率达50.07%；服务业增长7.87%，贡献率达44.28%。

胡志明市VSIP工业区。图自越通社

第10-NQ/TW号决议：胡志明市由引资迈向构建FDI生态系统

以胡志明主席的名字命名半个世纪以来，胡志明市始终在越南经济发展进程中发挥引领作用。从革新初期侧重吸引外商直接投资（FDI）资金，以发展制造业，到如今转向吸引高质量资本，为国家新一轮增长周期奠定基础。

永隆省Vina T&T集团公司工人正在包装红心青皮柚产品，用于出口。图自越通社

今年前6个月越南果蔬出口额增长近18%

越南农业与环境部表示，2026年第二季度果蔬出口额预计约达21.8亿美元。今年前6个月累计果蔬出口额约达36.5亿美元，同比增长17.8%，继续成为农业与农村发展行业中保持高增长势头的产品类别之一。

参加贸易促进会议的代表们参观会议期间举行的展销会。图自越通社

贸易促进：越南商品走深走远的必由路径

当前，贸易促进活动不再局限于举办几场展销会或对接会。对企业而言，如今他们更迫切需要了解市场需求、产品改良方向、合适的投放渠道以及精准对接的目标伙伴。换言之，贸易促进正日益成为企业经营战略的核心组成部分，而不再是像过去那样仅作为一项辅助性工作。

越南电子商务自7月1日起迈入了新的发展阶段：《电子商务法》正式生效。图自越通社

《电子商务法》：构建透明数字市场

越南电子商务自7月1日起迈入了新的发展阶段：《电子商务法》正式生效。新法有望解决长期存在的假冒伪劣商品及不正当竞争等弊端，从而巩固消费者信心，推动电子商务市场可持续发展。

附图 图自越通社

丰田（越南）6月销量环比增长12% 混动车型激增89%

丰田汽车（越南）公司7月2日公布2026年6月经营业绩。包括丰田和雷克萨斯品牌在内，当月共售出汽车6712辆，环比增长12%，其中混合动力车型销量同比大幅增长89%。今年前6个月，丰田在越南累计销量达36669辆，同比增长22%。

世界银行认为，越南的增长模式主要依赖出口。图自越通社

世界银行将越南列入中等偏上收入国家行列

世界银行在越南多年保持快速经济增长后，已将越南列入中等偏上收入国家行列。这一举措被专家界评价为一个重要里程碑，有望有力巩固国际投资者对快速发展的越南经济体的信心。