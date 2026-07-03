经济

2026年上半年越南FDI实际到位资金创五年来新高

越南财政部统计局7月3日上午公布的2026年第二季度和上半年经济社会形势报告显示，截至6月30日，越南吸引外商直接投资（FDI）注册资金达346.5亿美元，同比增长61%。

加工制造业吸引外资达179.1亿美元，占新注册资本与增资资金总额的63。图自越通社
加工制造业吸引外资达179.1亿美元，占新注册资本与增资资金总额的63。图自越通社

越通社河内——越南财政部统计局7月3日上午公布的2026年第二季度和上半年经济社会形势报告显示，截至6月30日，越南吸引外商直接投资（FDI）注册资金达346.5亿美元，同比增长61%。

其中，新批项目2013个，注册资本总额达173.9亿美元，分别同比增长1.3%和87.2%。

2026年上半年，越南FDI实际到位资金约达130.3亿美元，同比增长11.2%，为五年来同期最高水平。

具体，加工制造业新获批外资规模最大，注册资本达107.6亿美元，占新增注册资本总额的61.9%；电力、燃气、供水及空调供应业吸引外资30.8亿美元，占17.7%；其他行业合计35.5亿美元，占20.4%。

在对越拥有新获批项目的63个国家和地区中，新加坡是最大投资来源地，注册资本总额达73.1亿美元，占新增注册资本总额的42.1%；其次是韩国，为54.5亿美元，占31.4%；日本为12亿美元，占6.9%；中国为9.77亿美元，占5.6%；香港特别行政区（中国）为6.656亿美元，占5.6%；荷兰为4204万美元，占2.4%等。

此外，增资项目共541项次，新增注册资本达110.4亿美元，同比增长23.5%。

若将新注册资本与增资资金合并计算，加工制造业吸引外资达179.1亿美元，占新注册资本与增资资金总额的63%；房地产行业达51亿美元，占17.9%；其他行业为54.2亿美元，占19.1%。

此外，外国投资者通过出资、购买股份方式投资共1446次，出资总额达62.2亿美元，同比增长89.5%。

其中，投向专业科技活动领域26.4亿美元，占出资总额的42.4%；批发和零售业以及汽车、摩托车维修领域达19.4亿美元，占31.1%；其余行业达16.5亿美元，占26.5%。

同时，加工制造业实际到位外资达107.6亿美元，占实际利用外资总额的82.6%；房地产业达9.652亿美元，占7.4%； 电力、燃气、热水、蒸汽及空调生产和分销领域达4.792亿美元，占3.7%（完）

附图 图自越通社

胡志明市吸引外资势头强劲

2026年前几个月，外国投资资金特别是通过并购活动继续大量涌入胡志明市。多笔大额收并购交易完成，进一步肯定了这座全国经济火车头在国际投资者眼中的吸引力。

越通社
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