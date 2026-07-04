奠边省将诊所“送”到边境村寨

越通社奠边——通过开展为民众提供免费体检和健康咨询计划，奠边省卫生部门正逐步将医疗保健服务更贴近民众，尤其是高山、偏远、边远和边境地区的乡村。



该计划于周六和周日组织，每月两次，目标是自2026年起每位民众每年至少获得一次定期体检或免费筛查。



一个周末的早晨，在边境乡那胡乡卫生院，众多民众——主要是少数民族同胞——已聚集等待免费体检。南埔医疗中心的医生和护士们紧急安装便携式超声仪、心电图机，准备采样检测工具。



民众依次接受血压测量、临床检查、超声、心电图、健康咨询以及饮食和生活方式的指导。对许多边境地区民众而言，这是第一次在家门口获得完整的技术服务。



南埔（Nậm Pồ）医疗中心主任黎光电表示，将医生和设备送到乡村和村寨，不仅有助于及早发现非传染性疾病以便及时管理和治疗，还有助于为民众建立健康档案。



在清安乡，周末休息日也成为医疗团队的工作日。据清安医疗中心门诊科副科长黄氏梅通医生介绍，该单位每月组织两次周末免费体检活动。



医生使用便携式超声设备为儿童进行超声检查。图自越通社



在省级层面，奠边省综合医院也动员各专科参与该计划。据医院副院长武文海医生表示，医院仍安排团队及检验、超声、影像诊断系统像正常工作日一样运作，以确保体检和筛查质量。



除了边境各乡外，该计划也在奠边东县的高山各乡开展。据奠边东医疗中心主任淡青秀医生表示，该单位已在所负责的全部100%的乡组织了免费体检。迄今已有4774人次获得定期体检和免费筛查。



经过两个多月的实施，该计划已在全省45/45个乡、坊开展。截至2026年6月28日，全省共有超过6.9万人次获得免费体检和健康咨询，占全省人口的10.19%；其中1.12万多名老年人和5035名慢性病患者得到管理和跟踪。通过筛查，新发现785例高血压、糖尿病病例；1.95万例患有其他疾病。



为将医疗服务送到民众身边，卫生部门已动员3260人次干部参与流动体检活动，同时有军医力量、各边防屯军医和基层政府的参与。



据奠边省卫生厅副厅长范文敏表示，各单位主动安排人力和设备，于周六和周日组织体检，每月两次，力争从2026年起每位民众每年至少获得一次定期体检或免费筛查。（完）