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跨国走私钻石案：22名嫌疑人被立案侦查，缴获1100颗钻石

越南清化省公安厅警察调查机关7月2日称，该机关刚成功侦破一起由外籍人员操控的跨国走私钻石大案。截至目前，调查机关已对22名犯罪嫌疑人立案侦查，缴获各类钻石1100颗以及大量相关文件和电子数据。初步调查结果显示，自2024年至今，该走私网络已向越南境内非法走私并销售逾2.8万颗钻石，估计营业额约达2800亿越盾（约合1100万美元）。

22名嫌疑人被立案侦查。图自越通社
22名嫌疑人被立案侦查。图自越通社

越通社清化省—— 越南清化省公安厅警察调查机关7月2日称，该机关刚成功侦破一起由外籍人员操控的跨国走私钻石大案。截至目前，调查机关已对22名犯罪嫌疑人立案侦查，缴获各类钻石1100颗以及大量相关文件和电子数据。初步调查结果显示，自2024年至今，该走私网络已向越南境内非法走私并销售逾2.8万颗钻石，估计营业额约达2800亿越盾（约合1100万美元）。

此案是在清化省及其他部分省市扩大侦办一起涉嫌侵犯工业产权和走私珠宝首饰的专案过程中被发现的。调查结果查明，该走私网络采取闭环式运作，由境外人员通过极其隐蔽的手段进行遥控指挥。其头目为印度籍人员，居住并工作于中国香港，他们在印度收集中集散钻石，运至香港集中，随后组织非法偷运进入越南市场销售。

为了躲避职能部门的检查，该走私网络采取多层级组织架构，将运输、接收和分销等环节进行切断式分工，以最大程度地避免整个系统暴露。其中，印度籍人员阿布舍克·迪帕克·帕特尔（Abhishek Deepak Patel）负责管理在越南的货物和现金；郑光忠（1984年出生，居住在同奈省）直接在香港接收钻石并运回越南。货物进入越南国内后，由邓玉山（2005年出生，居住在胡志明市）和陈氏恒（1985年出生，居住在胡志明市）负责接收、运输并分销给胡志明市、安江省和河内市的各家代理商及经营场所。

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警方缴获的赃物。图自越通社

2026年6月20日，清化省公安厅警察调查机关联合胡志明市公安局，同步开展诉讼强制措施，抓获22名涉案人员，对20家金银珠宝经营场所以及涉案人员的住所进行了搜查。调查资料查明，自2024年至今，该走私网络已成功实施141次运输，将2.8万多颗钻石从香港走私到越南销售，估计营业额约2800亿越盾（约合人民币7000万元）。

值得注意的是，在被立案侦查的嫌疑人中，包括富润金银珠宝股份公司（PNJ）旗下的PNJ鉴定一人有限责任公司（PNJ-LAP）经理邓玉草。邓玉草与走私网络勾结，以低价购买与美国宝石学院（GIA）鉴定证书参数不符的走私钻石。随后，邓玉草利用技术手段磨去刻在钻石上的GIA编码，重新刻上PNJ-LAP的编码，并开具新的鉴定证书，从而将走私钻石的来源合法化并投放到市场上销售。

调查机关称，PNJ-LAP属于独立鉴定单位，按照规定，不得经营由其自身鉴定的产品。嫌疑人利用专业职能将走私货物合法化的行为，严重影响了鉴定单位的信誉及市场的透明度。目前，职能部门正在继续扩大调查，厘清相关组织和个人的责任，依法严厉处置。（完）

越通社
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