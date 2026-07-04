社会

越南调整2021-2030年国家土地利用规划和2050年愿景

越南政府副总理胡国勇于2026年6月30日签署第1177/QĐ-TTg号决定，批准调整《2021-2030年国家土地利用规划和2050年愿景》。

附图。图自越通社
附图。图自越通社

越通社河内——越南政府副总理胡国勇于2026年6月30日签署第1177/QĐ-TTg号决定，批准调整《2021-2030年国家土地利用规划和2050年愿景》。

此次规划调整旨在满足2026-2030年经济社会发展目标的土地利用需求，力争实现年均国内生产总值（GDP）增长10%以上，到2030年人均GDP约8500美元，加工制造业占GDP比重约28%，数字经济占GDP比重约30%。

规划优先保障国防、安全、基础设施建设、工业、服务业和城市发展用地；合理保持水稻种植面积，确保国家粮食安全；严格管理防护林和特用林用地，恢复天然林，保护生态环境和生物多样性。同时，继续推进垦荒、土地复垦、围海造地，开发利用未利用土地，改良退化土地，实现土地开发利用与可持续发展相结合。

按六大经济社会区域优化土地利用空间布局

规划提出，到2050年实现土地资源高效利用，服务于工业化、现代化、基础设施同步发展以及建设社会主义定向市场经济的目标。土地利用空间将依据农业生态区潜力、沿海经济走廊优势及六大经济社会区域进行布局，统筹协调经济发展、粮食安全、国防安全、生态环境保护和生态系统平衡。

根据规划，各区域将充分发挥自身优势：北部丘陵和山区重点发展森林保护和口岸经济；红河三角洲重点发展智慧城市、海洋经济和高科技农业；北中部重点加强区域联动和海洋经济发展；南中部沿海地区和西原地区重点发展清洁能源、旅游业和基础设施；东南部建设成为金融、物流和现代工业中心；九龙江三角洲重点发展商品农业，增强应对气候变化能力。

加快推进土地管理数字化转型

该决定提出实施规划的六大类措施，包括：完善体制机制和政策；推广科技应用；加强土地和生态环境保护与修复；做好规划实施组织工作；统筹调动各类资源；加强宣传，提高社会认知。

其中，数字化转型被确定为重点任务，包括建设统一的数字化土地信息系统和土地数据库，加强数据互联互通与共享，优先运用人工智能（AI）、机器学习、区块链、大数据、遥感、卫星影像和地理信息系统（GIS）等技术开展土地利用规划管理与监督，并对违规用地风险进行预警。

决定还要求继续梳理涉及用地的国家行业规划和省级规划，确保其与调整后的国家土地利用规划相统一、相衔接；加强监督检查，严肃查处违法用地、腐败和浪费行为；坚决收回已交付、出租但未使用、迟迟未投入使用或使用效率低下的土地；同时充分发挥国会、各级人民议会、越南祖国阵线及各群众团体在土地利用规划管理和实施中的监督作用。（完）

越通社
#Kỷ nguyên mới #KNM #国家土地 #规划 #国内生产总值 #生态系统
关注 VietnamPlus

体制机制与法律突破口

从决议到实践

相关新闻

战略合作协议签字仪式。图自越通社

兑现投资承诺 发挥企业在越老关系中的作用

该房地产项目位于隆城—万象经济特区（隆万特区），这是占地557.28公顷、总投资10亿美元的示范性项目。这也是老挝政府首次批准越南企业获得最长99年土地租赁期限，配套一系列优惠政策，如允许外国人拥有房屋所有权、长期居留签证以及有关所得税和增值税的优惠政策。

莱州省梯田进入灌水季节，美不胜收。图自越通社

莱州省旅游业发展与其潜力仍不匹配

拥有雄伟壮丽的自然景观、20个民族丰富的文化底蕴以及西北门户的地理位置的莱州省长期以来被视为北部山区极具旅游发展潜力的土地。然而，该省的“无烟产业”发展仍未与其潜力匹配，特别是存在游客留宿少、消费水平低、旅游产品单调等瓶颈。攻坚克难、破解这些“瓶颈”，是莱州省旅游业实现“腾飞”的先决条件。

更多

在西澳大利亚州科廷大学就读的越南留学生。图自越通社发

澳大利亚对越南等东盟公民实施留学签证费优惠政策

澳大利亚政府日前宣布调整多类签证的费用，其中包含留学签证。值得关注的是，在新的费用方案中，澳大利亚继续对越南等东盟成员国公民实施优惠政策，彰显了该国吸引东盟地区留学生及高质量人力资源的导向。

22名嫌疑人被立案侦查。图自越通社

跨国走私钻石案：22名嫌疑人被立案侦查，缴获1100颗钻石

越南清化省公安厅警察调查机关7月2日称，该机关刚成功侦破一起由外籍人员操控的跨国走私钻石大案。截至目前，调查机关已对22名犯罪嫌疑人立案侦查，缴获各类钻石1100颗以及大量相关文件和电子数据。初步调查结果显示，自2024年至今，该走私网络已向越南境内非法走私并销售逾2.8万颗钻石，估计营业额约达2800亿越盾（约合1100万美元）。

医生在免费健康体检与咨询活动中为儿童检查耳鼻喉。图自越通社

奠边省将各乡级卫生院交由乡级政府管理

越南奠边省日前解散部分卫生点，并将隶属于省卫生厅的45所乡、坊级卫生院正式交由乡级人民委员会管理。这是落实《地方政府组织法》关于建立两级地方政府模型规定的一项重要部署。

芹椰——能源转型的“绿色实验室”

芹椰——能源转型的“绿色实验室”

按照越共中央政治局关于新时代胡志明市建设与发展的第09号决议精神，胡志明市正步入一个崭新的发展阶段，致力于打造成为绿色、现代且智能的全球性大都市。在这一战略中，作为该市唯一临海区域的芹椰正脱颖而出，成为一个全新的发展空间。这里汇聚了海洋经济、可再生能源、生态保护以及应对气候变化等诸多核心要素。

5000台AI摄像头助力河内交通管理。图自越通社

5000台AI摄像头助力河内交通管理

经过6个月将1837台AI摄像头投入运行，河内在交通组织方面发生了显著变化。从设置“绿波带”、根据实时流量调控信号，到辅助处理违法行为，AI正在改变首都交通的管理方式。

岘港市边防部队指挥部干部战士在岘港海口执行巡逻任务。图自越通社

岘港重组船队迈向现代化渔业并解除IUU"黄牌"

岘港正大力推进海洋捕捞船队重组，方向是减少小功率渔船，发展现代化远洋船队，加强打击非法、不报告、不受管制（IUU）捕捞，同时实施多项扶持政策以构建可持续渔业。

同奈市军事指挥部向2019-2025年阶段在建设边境民兵哨所中成绩优异的5个集体颁发奖状。图自越通社

切实关怀边境地区民众

7月1日，同奈市军事指挥部对“后方地方和单位支援前方地方和单位”模式及“建设毗邻边境民兵哨所的居民点”方案（2019-2025年）进行了总结。

为越南橙剂受害者讨回公道的游行活动。图自越通社

法国电视台播出关于越南橙剂后遗症的专题片

越通社驻巴黎记者报道，法国24新闻台日前播出了关于越南橙剂/二恶英遗留后果的长篇专题片，反映了从生来便患有先天畸形的儿童、仍遭受严重污染的土地，到科学家和受害者援助组织为处理战争遗留后果所付出的努力。

越南社会科学翰林院副院长邓春青博士发表讲话。图自越通社

加强越韩科研合作

越南社会科学翰林院与韩国国际交流财团30日在河内联合举行题为“新纪元越韩全面战略伙伴关系”的第七届越韩未来论坛。

在西宁省永兴-新兴烈士陵园，西宁省515指导委员会举行仪式，173具在柬埔寨牺牲的越南志愿军和专家烈士遗骸归国。图自越通社

在柬牺牲的235名越南志愿军和专家遗骸被迎归祖国

6月30日，同奈市515指导委员会举行仪式，迎接由同奈市军事指挥部K72队在第二十五阶段（2025—2026年）第二批次搜寻、归集的62具在柬埔寨执行国际任务期间牺牲的越南志愿军和专家烈士遗骸归国。