越南调整2021-2030年国家土地利用规划和2050年愿景

越通社河内——越南政府副总理胡国勇于2026年6月30日签署第1177/QĐ-TTg号决定，批准调整《2021-2030年国家土地利用规划和2050年愿景》。



此次规划调整旨在满足2026-2030年经济社会发展目标的土地利用需求，力争实现年均国内生产总值（GDP）增长10%以上，到2030年人均GDP约8500美元，加工制造业占GDP比重约28%，数字经济占GDP比重约30%。



规划优先保障国防、安全、基础设施建设、工业、服务业和城市发展用地；合理保持水稻种植面积，确保国家粮食安全；严格管理防护林和特用林用地，恢复天然林，保护生态环境和生物多样性。同时，继续推进垦荒、土地复垦、围海造地，开发利用未利用土地，改良退化土地，实现土地开发利用与可持续发展相结合。



按六大经济社会区域优化土地利用空间布局



规划提出，到2050年实现土地资源高效利用，服务于工业化、现代化、基础设施同步发展以及建设社会主义定向市场经济的目标。土地利用空间将依据农业生态区潜力、沿海经济走廊优势及六大经济社会区域进行布局，统筹协调经济发展、粮食安全、国防安全、生态环境保护和生态系统平衡。



根据规划，各区域将充分发挥自身优势：北部丘陵和山区重点发展森林保护和口岸经济；红河三角洲重点发展智慧城市、海洋经济和高科技农业；北中部重点加强区域联动和海洋经济发展；南中部沿海地区和西原地区重点发展清洁能源、旅游业和基础设施；东南部建设成为金融、物流和现代工业中心；九龙江三角洲重点发展商品农业，增强应对气候变化能力。



加快推进土地管理数字化转型



该决定提出实施规划的六大类措施，包括：完善体制机制和政策；推广科技应用；加强土地和生态环境保护与修复；做好规划实施组织工作；统筹调动各类资源；加强宣传，提高社会认知。



其中，数字化转型被确定为重点任务，包括建设统一的数字化土地信息系统和土地数据库，加强数据互联互通与共享，优先运用人工智能（AI）、机器学习、区块链、大数据、遥感、卫星影像和地理信息系统（GIS）等技术开展土地利用规划管理与监督，并对违规用地风险进行预警。



决定还要求继续梳理涉及用地的国家行业规划和省级规划，确保其与调整后的国家土地利用规划相统一、相衔接；加强监督检查，严肃查处违法用地、腐败和浪费行为；坚决收回已交付、出租但未使用、迟迟未投入使用或使用效率低下的土地；同时充分发挥国会、各级人民议会、越南祖国阵线及各群众团体在土地利用规划管理和实施中的监督作用。（完）

越通社