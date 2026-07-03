澳大利亚对越南等东盟公民实施留学签证费优惠政策

越通社河内——越通社驻悉尼记者报道，澳大利亚政府日前宣布调整多类签证的费用，其中包含留学签证。值得关注的是，在新的费用方案中，澳大利亚继续对越南等东盟成员国公民实施优惠政策，彰显了该国吸引东盟地区留学生及高质量人力资源的导向。



根据自2026年7月1日起生效的新规，留学签证（subclass 500）费用大幅上调，从2000澳元（约合1383美元）增至2500澳元（约合1729美元）。然而，针对包括越南在内的东盟公民，上调幅度较小，仅轻微调至2050澳元（约合1418美元），即较此前仅增加50澳元（约合35美元）。



观察人士认为，这一分层签证费政策表明，澳大利亚在国际教育战略中继续将东盟视为优先地区。其中，越南作为留学生人数逐年稳定增长的市场之一，占据着极其重要的战略地位。



留学机构 SET驻悉尼代表处招生经理吉娜·阮（Gina Nguyen）表示，越南被列入享有优惠政策的群体，既反映了澳大利亚灵活的政策导向，也表明了东盟在教育合作中的战略作用。

近年来，在澳越南留学生的学习成绩普遍获得高度评价，毕业率高，并为当地教育环境及劳动力市场作出了诸多积极贡献。新的签证费政策有望继续助力越南保持在地区内的竞争优势，并为学生接受高质量教育创造更为便利的条件。



除了签证费问题外，越南与澳大利亚在东盟框架下的教育合作取得了诸多新进展。在东盟驻堪培拉委员会（ACC）与澳大利亚内政部部长托尼·伯克（Tony Burke）近期举行的会议上，ACC主席、越南驻澳大使范雄心建议澳方考虑将硕士研究生的毕业后工作签证期限从2年延长至3年。



越方同时建议澳大利亚免除越南公民的过境签证，类似于目前对其他部分东盟国家实施的政策。托尼·伯克部长对上述建议予以积极回应，并强调澳大利亚历来高度重视与东南亚各国的关系，同时希望继续加强在教育和人力资源流动领域的合作。（完）