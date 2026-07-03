2026年上半年越南CPI指数同比上涨4.38%

越通社河内——据越南财政部统计局7月3日上午发布的2026年第二季度及上半年经济社会发展形势报告，统计局局长阮氏香表示，2026年6月居民消费价格指数（CPI）环比下降0.39%，主要原因是国际能源价格下降，国内成品油价格随之下跌。与2025年12月相比，6月CPI上涨3.21%，同比上涨4.69%。2026年第二季度平均CPI同比上涨5.25%；上半年平均CPI同比上涨4.38%，核心通胀率上涨4.12%。



阮氏香指出，2026年上半年，面对世界经济波动和通胀压力上升，越南政府及越南政府总理指示各部门和地方同步实施多项措施，保障宏观经济大局稳定、控制通胀并保持经济运行在合理区间。灵活开展治理工作，将财政与货币政策密切协调，主动且灵活地管理成品油市场，紧跟国际能源价格走势及国内供需情况，以限制国内价格波动，同时加强国际合作，实现能源来源多元化。



阮氏香强调，各地方多措并举，支持生产活动，保障市场稳定。因此，国内商品供应基本满足居民消费需求。



2026年6月CPI环比下降0.39%。在11大类主要商品和服务中，有4类价格下降，7类价格上涨。



从总体来看，2026年上半年CPI同比上涨4.38%。统计局指出，推动CPI上涨的主要因素包括：住房、电、水、燃料及建材价格同比上涨6.72%，拉动整体CPI上涨1.53个百分点。



交通类价格上涨5.23%，拉动整体CPI上涨0.52个百分点；餐饮及餐饮服务类价格上涨4.79%，拉动整体CPI上涨1.72个百分点；教育类价格上涨3.3%，使整体CPI上涨0.2个百分点。



统计局同时指出，国内金价与世界金价同向波动。截至6月25日，国际黄金均价为4284美元/盎司，环比下降7.05%。 2026年6月越南黄金价格指数环比下降8.46%，同比上涨24.11%，与2025年12月相比下降2.72%。2026年第二季度同比上涨36.84%，今年上半年平均黄金价格指数上涨58.12%。



美元价格与国际市场同向波动。截至6月25日，2026年6月国际美元指数达100.05点，较上月上涨1.42点。



2026年6月越南美元价格指数环比上涨0.11%，同比上涨0.57%；与2025年12月相比下降0.17%。2026年第二季度同比上涨0.93%，今年上半年上涨1.75%。



统计局指出，2026年6月核心通胀率环比上涨0.14%，同比上涨4.5%。2026年上半年核心通胀率同比上涨4.12%，低于CPI 平均涨幅（4.38%）。（完）

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