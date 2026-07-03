经济

2026年上半年胡志明市经济增长8.55%

胡志明市上半年地区生产总值（GRDP）增长8.55%，得益于消费活跃、工业稳定、旅游业复苏以及外商直接投资（FDI）吸引良好。

2026年上半年胡志明市经济增长8.55%。图自越通社
2026年上半年胡志明市经济增长8.55%。图自越通社

越通社胡志明市——胡志明市上半年地区生产总值（GRDP）增长8.55%，得益于消费活跃、工业稳定、旅游业复苏以及外商直接投资（FDI）吸引良好。

上述内容出自胡志明市统计局刚刚公布的报告，其中一季度GRDP增长8.57%，二季度增长8.53%。

2025年同期，原胡志明市GRDP增长7.82%，而与平阳省、巴地—头顿省合并后的整体增速为6.56%。

2026年上半年，服务业仍是主要增长动力，增长8.89%，占GRDP的54%，但对整体增速的贡献率达56%。其中，交通运输业增长最高（13.68%），其次是商业贸易（8.4%）、金融业（8.21%）。与之相反，房地产业务继续面临困难。

工业和建筑业增长8.5%，占GRDP的32.8%，对增速的贡献率为30.6%，表明该领域的增长尚未达到预期，据胡志明市统计局分析。亮点是6个月工业生产指数（IIP）增长11.1%，高于同期的8.6%。

营商环境明显改善，新注册企业数量同比增长15.6%，注册资本同比增长26.5%。FDI吸引继续加速，超过68亿美元，增长114.2%。其中，888个外资项目获新批，注册投资总额超过11亿美元。

然而，胡志明市也未能幸免于全球多重波动的影响，尤其是近期能源价格上涨。“该市面临来自生产成本、物流成本、商品和服务价格方面的更大压力，影响了增长势头”，报告指出。

上半年，居民消费价格指数平均上涨4.41%。所有商品类别价格指数均上涨，最高为交通类（6.19%），其次是食品和餐饮服务类（5.78%），以及住房—建材类（5.22%）。

此外，公共投资资金拨付进度尚未达到既定目标，尤其是在一些重点基础设施项目方面。截至6月26日，已拨付的公共投资资金总额近3.73万亿越盾（约合人民币93.2亿元），仅达政府交办计划的25.3%。

今年，胡志明市设定了10%以上的增长目标。基于上半年的结果，这一经济龙头的GRDP在下半年需要增长超过11%。胡志明市统计局认为，为有效推动下半年经济发展，该市需要加快公共投资资金的实施和拨付进度；刺激消费需求并密切跟踪市场价格变化。

与此同时，该市需要集中为企业排忧解难，特别是资金、生产用地、行政审批手续、投入成本和销售市场等方面。该市还必须继续按照透明、畅通和高效的方向改善投资营商环境，推进数字化转型，应用科学技术和创新，以提高劳动生产率，改善增长质量。（完）

越通社
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