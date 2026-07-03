“辉煌灿烂之名”晚会：传递以胡伯伯命名之城的自豪感

越通社河内——为了庆祝西贡-嘉定市被命名为胡志明市50周年（1976.7.2 – 2026.7. 2），7月2日晚，由胡志明市主办的“辉煌灿烂之名”晚会，在胡志明市、河内、庆和、乂安等多地连线举行。



该节目再现了以胡伯伯命名的城市在半个世纪以来建设发展历程，同时传递了全国人民对该市的热忱情感。



时长约120分钟的活动编排精心，共分三个篇章，包括："统一渴望之城"、"奋发向上之城"和"新纪元之城"，刻画了胡志明市从国家统一到革新开放、融入与发展阶段的历史征程，同时传递了在新纪元中建设一座现代、文明、情谊深厚的都市的雄心壮志。



其中，与曾亲历第六届国会决定将西贡-嘉定市更名为胡志明市之历史时刻的历史见证人的交流环节为晚会的亮点。



“辉煌灿烂之名”晚会不仅再现了1976年7月2日的历史里程碑，更通过专题报道、资料视频和关于该市在“革新破冰期”敢想敢干精神的故事，生动反映了胡志明市50年的革新历程。



许多珍贵资料画面，如1976年7月3日刊载国会历史性决定消息的报纸版面以及关于胡志明市发展历程的影像资料，贯穿节目始终，生动刻画了该市克服重重困难、跻身为全国领先的经济、金融和科技创新中心的历程。



晚会结束后，胡志明市在全市16地燃放烟花，吸引了众多市民和游客观赏，营造了热烈欢快的氛围。（完）

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