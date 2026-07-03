越南救援队在委内瑞拉开展救援第四天：累计发现并移交30具遇难者遗体

在赴委内瑞拉拉瓜伊拉州（La Guaira）执行国际救援任务的第四个工作日，越南救援队根据当地居民和其他搜救队提供的线索，继续将力量分成5个搜救小组开展作业。

越南消防救援大学消防与救援系副主任阮文勤中校: “报告指挥员，侦察组发现一处空隙，内部有积水，疑似有生命迹象，请求批准我们采取专业搜救措施进行搜索。”

当天，越南救援队与其他国际救援力量密切协作，利用挖掘机及专业救援设备开展搜寻，共发现7具遇难者遗体并移交给委内瑞拉有关部门。至此，越南救援队在连续3天的现场搜救行动中累计发现并移交30具遇难者遗体，均已安全移交给当地主管部门办理善后事宜。

由于时间等客观条件限制，部分被困人员的搜救工作将于次日继续进行。同时，救援队还将进一步扩大搜救范围，排查并确认更多可能有人员被困的区域。医疗保障组持续对已完成搜救作业的区域实施消毒，并协助其他救援队开展防疫消杀工作，切实保障各国救援人员的身体健康和作业安全。

救援现场情况复杂，危险隐患较多，救援任务十分艰巨。然而，越南公安部救援人员始终全力以赴，不放过任何一个细微线索。

越南救援队表示，将继续全力以赴，尽快完成负责区域的搜救任务，并及时转战其他受灾区域开展支援，争分夺秒搜寻更多受灾人员，为帮助委内瑞拉尽早开展灾后恢复重建作出积极贡献。（完）