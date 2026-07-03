法媒：越南数字化转型成效显著

越通社巴黎——据越通社驻巴黎记者报道，法国新闻网Inforadar于7月2日发表一篇文章，其中评价，越南在数字化转型进程中正取得显著成效，数字基础设施快速扩展，在线公共服务日趋完善，数字身份在全国范围内大规模普及。



Inforadar称，在中央政治局关于实现科学技术、创新与国家数字化转型突破性发展的第57-NQ/TW号决议实施18个月后，多项重要指标显示越南数字化转型进程正在产生积极变化。中央科学技术创新和数字化转型发展指导委员会7月1日在河内举行的第57号决议实施一年半全国初步总结会议上公布了越南在实施过程中所取得的成果。文章评价称，越南的数字化转型已跨越定向阶段，逐步在各个领域产生具体成果。



在数字基础设施方面，文章指出越南已取得显著进展，5G网络现已覆盖超过91%的人口，全国100%的乡、坊均已接入光纤网络。据Inforadar报道，高速移动网络与广泛覆盖的光纤基础设施相结合，为全国范围内（包括大城市以外地区）数字服务的发展奠定了重要基础。文章认为，这些成果表明越南的数字基础设施已不再仅仅是投资目标，而已成为直接服务行政、经济和社会活动的基础平台。



在公共服务领域，Inforadar称，国家公共服务门户网站现已公开行政审批事项超过5100项，其中已集成至系统超过3700项。此外，削减697项手续和1754项经营条件。文章指出，将公共服务集中在一个统一平台上既方便了民众获取，也提升了国家机关的管理效能。



在电子身份认证方面，Inforadar将VNeID视为数字化转型战略的支柱之一。文章称，国家人口数据库已基本完善，而VNeID应用程序目前已拥有超过7100万个已认证并激活的账户。



文章最后指出，在第57-NQ/TW号决议实施18个月后，越南在数字基础设施建设、公共服务数字化和电子身份普及等方面取得了诸多值得肯定的成果。文章认为，下一阶段数字化转型的成效，不仅将以基础设施覆盖率或账号创建数量为评估标准，更取决于实际使用程度、民众体验质量以及简化政府与公民之间的服务流程。这一进程的成功还与持续投入、完善数据治理以及确保系统稳定高效运行密切相关。（完）

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