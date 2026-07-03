☕️越通社新闻下午茶（2026.7.3）

国防部副部长阮长胜向前往联合国南苏丹维和特派团执行任务的3名军官颁发国家主席和国防部长任命决定书。图自越通社

越通社河内——·7月3日上午，越南国防部在河内举行仪式，向前往联合国南苏丹维和特派团（UNMISS）执行任务的3名军官颁发国家主席和国防部长任命决定书。阅读全文



·据越南财政部消息，7月2日下午，越南财政部部长吴文俊在河内会见了三星电子执行副总裁兼首席财务官朴顺哲（Park Soon Cheol）。阅读全文



·越通社驻悉尼记者报道，澳大利亚政府日前宣布调整多类签证的费用，其中包含留学签证。值得关注的是，在新的费用方案中，澳大利亚继续对越南等东盟成员国公民实施优惠政策，彰显了该国吸引东盟地区留学生及高质量人力资源的导向。阅读全文



·越南财政部统计局7月3日发布的2026年第二季度及上半年经济社会发展形势报告显示，2026年6月，越南全国货物进出口总额达1042.2亿美元，环比增长5.2%，同比增长36.3%。 阅读全文



·越南财政部统计局7月3日上午公布的2026年第二季度和上半年经济社会形势报告显示，截至6月30日，越南吸引外商直接投资（FDI）注册资金达346.5亿美元，同比增长61%。阅读全文

2026年上半年胡志明市经济增长8.55%。图自越通社

·胡志明市上半年地区生产总值（GRDP）增长8.55%，得益于消费活跃、工业稳定、旅游业复苏以及外商直接投资（FDI）吸引良好。阅读全文



·据越南财政部统计局7月3日上午发布的2026年第二季度及上半年经济社会发展形势报告，统计局局长阮氏香表示，2026年6月居民消费价格指数（CPI）环比下降0.39%，主要原因是国际能源价格下降，国内成品油价格随之下跌。与2025年12月相比，6月CPI上涨3.21%，同比上涨4.69%。2026年第二季度平均CPI同比上涨5.25%；上半年平均CPI同比上涨4.38%，核心通胀率上涨4.12%。 阅读全文



·据越南财政部消息，2026年前6个月，越南财政收入预计达1565.4万亿越盾（折合人民币4045.6亿元），完成年度预算的61.9%，较去年同期增长17.2%。



·越南财政部统计局局长阮氏香7月3日上午在2026年第二季度经济社会统计数据新闻发布会上表示，尽管世界经济仍存在诸多不确定因素，但2026年第二季度和上半年，越南经济社会仍取得积极成果。阅读全文

作为“碳汇”生态系统的芹椰红树林，为越南碳市场运行提供重要的碳信用来源。图自越通社

·越南已通过向世界银行转让1130万吨森林减排二氧化碳当量获得5650万美元。阅读全文



·据越通社驻巴黎记者报道，法国新闻网Inforadar于7月2日发表一篇文章，其中评价，越南在数字化转型进程中正取得显著成效，数字基础设施快速扩展，在线公共服务日趋完善，数字身份在全国范围内大规模普及。阅读全文



·越南清化省公安厅警察调查机关7月2日称，该机关刚成功侦破一起由外籍人员操控的跨国走私钻石大案。截至目前，调查机关已对22名犯罪嫌疑人立案侦查，缴获各类钻石1100颗以及大量相关文件和电子数据。初步调查结果显示，自2024年至今，该走私网络已向越南境内非法走私并销售逾2.8万颗钻石，估计营业额约达2800亿越盾（约合1100万美元）。阅读全文



·越南政府刚颁布第252/2026/NĐ-CP号法令，详细规定《税务管理法》若干条款组织实施措施，其中具体规定了因欠税被暂缓出境的若干情形。



越南救援队开展搜救工作。图自越通社

·当地时间7月2日，越南救援队继续分成多个小组，在委内瑞拉拉瓜伊拉州普拉亚格兰德地区开展地震灾害中被困遇难者的搜寻工作。阅读全文



·越通社驻委内瑞拉记者报道，7月2日，由特命全权大使武中美率领的越南驻委内瑞拉大使馆工作组前往委内瑞拉拉瓜伊拉州，看望慰问并检查正在执行国际人道主义任务的越南救援队工作情况。阅读全文



·越南奠边省日前解散部分卫生点，并将隶属于省卫生厅的45所乡、坊级卫生院正式交由乡级人民委员会管理。这是落实《地方政府组织法》关于建立两级地方政府模型规定的一项重要部署。阅读全文

老街左万（Tả Van）美景。图自越通社

·据老街省文化体育旅游厅统计，2026年前6个月，全省旅游总收入大幅增长，达25.3万亿越盾，接近年度计划的50%。这一数字不仅反映了老街旅游对国内外游客的吸引力，更体现了游客消费行为的显著变化——尤其是外国游客愿意为当地富有吸引力的体验支付更高费用。阅读全文



·越南航空公司（简称越航，Vietnam Airlines）刚开通胡志明市至泰国普吉岛直飞航线，越南直飞泰国航线达每周70班。（完）



