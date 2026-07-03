旅游

老街省吸引高消费国际游客

据老街省文化体育旅游厅统计，2026年前6个月，全省旅游总收入大幅增长，达25.3万亿越盾，接近年度计划的50%。这一数字不仅反映了老街旅游对国内外游客的吸引力，更体现了游客消费行为的显著变化——尤其是外国游客愿意为当地富有吸引力的体验支付更高费用。

老街左万（Tả Van）美景。图自越通社
老街左万（Tả Van）美景。图自越通社

越通社老街——据老街省文化体育旅游厅统计，2026年前6个月，全省旅游总收入大幅增长，达25.3万亿越盾，接近年度计划的50%。这一数字不仅反映了老街旅游对国内外游客的吸引力，更体现了游客消费行为的显著变化——尤其是外国游客愿意为当地富有吸引力的体验支付更高费用。

外国游客大幅增长是老街旅游总收入达到“惊人”业绩的重要因素。2026年前6个月，老街省接待游客总量超过670万人次，完成年度计划的近60%。其中仅国际游客就达约94.1万人次，较2025年同期增长31%。

近期，老街省通过多维发展战略持续保持对全球游客的强大吸引力。特别是该省拥有多样化的旅游产品，符合国际游客对体验本土文化、村庄徒步旅行等旅游类型的偏好，同时雄奇壮丽的自然风光和全国独一无二的梯田遗产系统也极具吸引力。

其中最突出的是番西邦峰连续6年（2020年至2025年）荣获世界旅游大奖“世界顶级自然风光旅游景点”殊荣。沙坝被《Travel & Leisure》（美国）评为全球最绿色目的地（2021年）；被权威旅游杂志《Condé Nast Traveler》列入全球50个最美小镇名单（2023年）。沙坝入选Tripadvisor全球热门目的地榜单（2024年）；被Agoda评为亚洲最值得体验的山地目的地第6位（2025年）。

vnanet-potal-lao-cai-mua-lua-xanh-ta-van-hut-khach-8184324.jpg
外国游客欣赏左万（Tả Van）美景。图自越通社


菲律宾游客Amara女士已在沙坝停留整整一周。她表示，这里不仅拥有雄伟的景观和独特的民族风情，还非常适合休养和恢复精力，契合养生旅游的需求。

此外，老街作为连接跨境旅游的“黄金门户”，正成为吸引大量国内外游客的目的地。凭借毗邻中国云南省的地理优势、便捷的交通系统以及日益畅通的出入境手续，老街正成为国际陆路旅游线路的理想出发地。

老街省的重要发展方向之一是到2030年将旅游业发展成为支柱性和突破性经济产业；打造跨境旅游产品，有效开发国内、国际和中国市场客源。该省发挥桥梁纽带作用，联动推进国内国际旅游、跨境旅游和“西北遗产之路”旅游；同时建设义都、左频（Tả Phìn）、左万（Tả Van）、班连（Bản Liền）、林上、文振等社区旅游区达到东盟标准。

为实现到2030年接待350万人次国际游客的目标，老街省确定着力吸引和拓展以下国际市场：东北亚（日本、韩国）、东南亚和太平洋地区（新加坡、马来西亚、印度尼西亚、泰国、菲律宾、澳大利亚、印度）；维持合作交流渠道，按路线图推进对外推介，逐步恢复中国客源市场。此外，该省加强对西欧（法国、德国、英国、荷兰、斯堪的纳维亚地区）、北美（美国、加拿大）和东欧（俄罗斯、白俄罗斯、捷克等）高端客源市场的开发；与韩国、泰国、印度等国的大型国际旅行社建立合作关系。老街将逐步实现旅游人力资源标准化，符合国家、区域和国际标准。同时，该省特别重视与各国大型旅行社建立合作关系，以吸引国际游客和高消费能力游客。（完）

越通社
#老街省 #文化体育旅游厅 #旅游 #国内外游客 #吸引力 #体验支付更高费用 老街省
关注 VietnamPlus

相关新闻

越南榴莲。图自越通社

老街口岸出口增长超60%，榴莲创纪录

2026年前6个月，通过老街省各口岸的货物进出口总额同比增长超60%。其中出口额达6.36亿美元，增长62%，占进出口总额的一半以上。值得注意的是，农产品继续发挥主力作用，占该地区货物出口量的90%以上。

在大湾，那些坐拥翠绿梯田美景、亲近大自然的咖啡馆深受游客喜爱。图片来源：越通社

春节期间老街省成为游客具有吸引力的目的地

在2026丙午年春节假期期间，老街省接待了数十万名游客前往沙坝、大湾（Tả Van）、北河、伊子、秀丽、木江界等充满西北文化特色的著名景点。这些地方凭借浓郁的山林美食和迷人的自然风光留住了游客的脚步。

更多

2026年上半年越南接待国际游客增长近15%。图自越通社

2026年上半年越南接待国际游客增长近15%

据越南国家旅游局旅游信息中心发布的数据显示，2026年6月，越南接待国际游客约170万人次，同比增长14.7%。累计今年上半年，国际游客到访量达近1230万人次，同比增长14.9%，完成今年既定目标的近50%。

国内外游客在广南省会安古邑观光游览。图自越通社

旅游业成为促进经济增长的重要引擎

从20世纪90年代初一个规模有限的服务领域起步，越南旅游业历经了令人瞩目的增长历程。游客到访量与营业收入屡创新高，不仅彰显了该目的地的强大吸引力，更确立了旅游业作为推动国家经济增长重要引擎的地位。

芹椰——能源转型的“绿色实验室”

芹椰——能源转型的“绿色实验室”

按照越共中央政治局关于新时代胡志明市建设与发展的第09号决议精神，胡志明市正步入一个崭新的发展阶段，致力于打造成为绿色、现代且智能的全球性大都市。在这一战略中，作为该市唯一临海区域的芹椰正脱颖而出，成为一个全新的发展空间。这里汇聚了海洋经济、可再生能源、生态保护以及应对气候变化等诸多核心要素。

发表于法国电子杂志《海外法国人》（*Journal des Français à l'étranger*）的相关文章。图自越通社

法国媒体称岘港为“越南的迈阿密”

据越通社驻巴黎记者报道，法国网络媒体《海外法国人杂志》近日刊文称，凭借合理的生活成本、日益完善的基础设施和宜居环境，越南中部沿海城市岘港正迅速成为国际数字游民青睐的新兴目的地，并将岘港誉为“越南的迈阿密”，认为其正逐渐成为巴厘岛和泰国等传统热门目的地的有力替代选择。

资料图。越捷航空公司供图

越捷航空计划今年8月起恢复5条直飞大叻航线

越捷航空公司（Vietjet Air）将在林同省莲姜机场预计于2026年8月19日恢复启用后随即恢复飞往大叻的航线。按计划，越捷航空将恢复河内、胡志明市、海防市、荣市和岘港市至大叻的5条航线，为民众和游客前往“千花之城”提供更丰富的出行选择。

国际游客参观胡志明市。图自越通社

散客游热起 越南旅游业前景可期

世界旅游业正经历结构性变革。跟团游正逐渐让位于追求个性化体验和深厚文化底蕴的新一代游客。自由行散客（FIT）正成为全球旅游业增长最快、价值最高的细分市场之一。

得农UNESCO世界地质公园中的瀑布。图自越通社

保护得农UNESCO世界地质公园遗产

考察团对得农UNESCO世界地质公园内41处具有地质、旅游及文化价值的地点进行了考察，并指出需进一步完善和调整多项内容，以保护和传承地质公园的核心价值。

庆和省公安厅交通警察对外国游客进行酒精浓度检测。图自越通社

法律面前 在越外国人违法无“例外”

庆和省正步入夏季旅游高峰期，游客到访量快速增长。芽庄沿海街区外国游客络绎不绝，旅游服务一派红火。近期，有关治安秩序、暂住管理以及部分外国人遵守法律意识的问题，对职能部门提出紧迫要求。

游客在专美螺钿镶嵌手工艺村参观体验。图自越通社

通过OCOP标准提升社区旅游价值

越南政府总理日前签发关于颁布“一乡一品”（OCOP）产品评级标准体系及流程的第26/2026/QĐ-TTg号决定。值得注意的是，社区旅游、生态旅游服务及旅游景点继续被确定为参与评级的六大类产品之一。

昆何农（Kon Hà Nừng）高原生物圈保护区内如诗如画的瀑布景观。图自越通社

完善昆何农高原世界生物圈保护区品牌视觉识别系统

6月30日下午，嘉莱省文化体育与旅游厅举行昆何农（Kon Hà Nừng）高原生物圈保护区标志与口号设计大赛颁奖仪式。该标志和口号的正式启用，标志着这一获联合国教科文组织（UNESCO）评定的生物圈保护区品牌视觉识别系统进一步完善服务于当地的宣传推广、投资促进以及绿色旅游业开发工作。

莱州省少数民族的传统服饰。图自越通社

以独特本色赋能旅游业焕新发展

既要精准识别发展瓶颈，又要通过新举措、新思维打造差异化优势。这正是莱州省当下正在付诸实践的蓝图。2026年被寄予厚望，将成为莱州旅游业实现突破、确立其在西北地区旅游版图上坚实地位的关键里程碑。

国际游客参观会安古镇。图自越通社

越南巩固东南亚首选目的地地位

东南亚地区长期以来以性价比高的大众旅游目的地著称。然而，据美国《财富》杂志评价，越南正转向发展高质量旅游，面向消费水平高、停留时间长的游客群体，从而逐步巩固其在区域旅游版图上的地位。

三舷船体验旅游产品亮相下龙湾。图自越通社

三舷船体验旅游产品亮相下龙湾

6月29日，广宁水路客运股份公司与越南观光股份公司的联营企业在广宁省鸿基坊举行了“下龙三舷船体验”旅游产品正式亮相仪式。

国家级特别遗迹独立宫静卧于绿意盎然之间，是1975年4月30日历史性胜利的重要见证。图自越通社

胡志明市巩固越南旅游门户地位

作为越南重要的旅游门户之一的胡志明市以独具特色的文化体验吸引着国内外游客，展现出别具一格的城市魅力。除优美的自然风光外，这座城市还凭借现代、充满活力的都市气息吸引游客，着力打造多元联动、循环体验的旅游发展模式。

莱州省梯田进入灌水季节，美不胜收。图自越通社

莱州省旅游业发展与其潜力仍不匹配

拥有雄伟壮丽的自然景观、20个民族丰富的文化底蕴以及西北门户的地理位置的莱州省长期以来被视为北部山区极具旅游发展潜力的土地。然而，该省的“无烟产业”发展仍未与其潜力匹配，特别是存在游客留宿少、消费水平低、旅游产品单调等瓶颈。攻坚克难、破解这些“瓶颈”，是莱州省旅游业实现“腾飞”的先决条件。

龟塔上的3D Mapping灯光秀结合水幕系统。图自越通社

越南推动智慧旅游发展

在2026-2030年越南数字经济和数字社会发展计划中，旅游业被确定为推进数字技术应用的重点领域之一，以提高治理效率、服务质量和游客体验。目标是到2030年，至少70%的旅游机构在管理和经营中使用数字平台。