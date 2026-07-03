老街省吸引高消费国际游客

越通社老街——据老街省文化体育旅游厅统计，2026年前6个月，全省旅游总收入大幅增长，达25.3万亿越盾，接近年度计划的50%。这一数字不仅反映了老街旅游对国内外游客的吸引力，更体现了游客消费行为的显著变化——尤其是外国游客愿意为当地富有吸引力的体验支付更高费用。



外国游客大幅增长是老街旅游总收入达到“惊人”业绩的重要因素。2026年前6个月，老街省接待游客总量超过670万人次，完成年度计划的近60%。其中仅国际游客就达约94.1万人次，较2025年同期增长31%。



近期，老街省通过多维发展战略持续保持对全球游客的强大吸引力。特别是该省拥有多样化的旅游产品，符合国际游客对体验本土文化、村庄徒步旅行等旅游类型的偏好，同时雄奇壮丽的自然风光和全国独一无二的梯田遗产系统也极具吸引力。



其中最突出的是番西邦峰连续6年（2020年至2025年）荣获世界旅游大奖“世界顶级自然风光旅游景点”殊荣。沙坝被《Travel & Leisure》（美国）评为全球最绿色目的地（2021年）；被权威旅游杂志《Condé Nast Traveler》列入全球50个最美小镇名单（2023年）。沙坝入选Tripadvisor全球热门目的地榜单（2024年）；被Agoda评为亚洲最值得体验的山地目的地第6位（2025年）。



外国游客欣赏左万（Tả Van）美景。图自越通社



菲律宾游客Amara女士已在沙坝停留整整一周。她表示，这里不仅拥有雄伟的景观和独特的民族风情，还非常适合休养和恢复精力，契合养生旅游的需求。



此外，老街作为连接跨境旅游的“黄金门户”，正成为吸引大量国内外游客的目的地。凭借毗邻中国云南省的地理优势、便捷的交通系统以及日益畅通的出入境手续，老街正成为国际陆路旅游线路的理想出发地。



老街省的重要发展方向之一是到2030年将旅游业发展成为支柱性和突破性经济产业；打造跨境旅游产品，有效开发国内、国际和中国市场客源。该省发挥桥梁纽带作用，联动推进国内国际旅游、跨境旅游和“西北遗产之路”旅游；同时建设义都、左频（Tả Phìn）、左万（Tả Van）、班连（Bản Liền）、林上、文振等社区旅游区达到东盟标准。



为实现到2030年接待350万人次国际游客的目标，老街省确定着力吸引和拓展以下国际市场：东北亚（日本、韩国）、东南亚和太平洋地区（新加坡、马来西亚、印度尼西亚、泰国、菲律宾、澳大利亚、印度）；维持合作交流渠道，按路线图推进对外推介，逐步恢复中国客源市场。此外，该省加强对西欧（法国、德国、英国、荷兰、斯堪的纳维亚地区）、北美（美国、加拿大）和东欧（俄罗斯、白俄罗斯、捷克等）高端客源市场的开发；与韩国、泰国、印度等国的大型国际旅行社建立合作关系。老街将逐步实现旅游人力资源标准化，符合国家、区域和国际标准。同时，该省特别重视与各国大型旅行社建立合作关系，以吸引国际游客和高消费能力游客。（完）