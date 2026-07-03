环保

越南通过向世界银行出售碳信用获得5650万美元

越南已通过向世界银行转让1130万吨森林减排二氧化碳当量获得5650万美元。

作为“碳汇”生态系统的芹椰红树林，为越南碳市场运行提供重要的碳信用来源。图自越通社
作为“碳汇”生态系统的芹椰红树林，为越南碳市场运行提供重要的碳信用来源。图自越通社

越通社河内——越南已通过向世界银行转让1130万吨森林减排二氧化碳当量获得5650万美元。

该信息由越南农业与环境部林业与护林局副局长范鸿谅在7月2日召开的关于森林碳吸收与封存服务的第180号法令宣传会议上公布。

据范鸿谅介绍，越南通过向世界银行转让额外100万吨减排CO2获得500万美元，使该项转让活动总收益增至5650万美元。这笔款项用于支付总计1130万吨CO2，相当于每吨减排CO2单价5美元。

范鸿谅表示，这笔收益已分配给清化、乂安、河静、广治和顺化等省市近8万名受益者（其中一半为少数民族同胞）。

根据双方自2022年以来的试点转让协议，95%的减排成果被转回越南，用于落实国家自主贡献（NDC）。NDC是各国根据《巴黎气候协定》作出的温室气体减排承诺，每五年向联合国提交一次。

据林业与护林局领导介绍，第180号议定对服务提供方、服务使用方、森林碳项目的建立和注册方式作出了具体规定。相关指导通知及森林碳信用标准预计于7月15日颁布，与该议定生效时间同步。

他提醒，碳信用销售和减排成果活动只能在确保对国家NDC贡献承诺的前提下实施。越南的NDC正在完善更新，以提交有权机关审批。

碳信用是一种可交易的许可证或证书，具有买卖价值，赋予持有人排放一吨CO2或温室气体清单中其他类型气体的权利。

达标的森林碳信用可通过协议合同在自愿市场出售，或上架交易所用于抵消火电、水泥、钢铁企业的温室气体排放配额。本周初，越南碳交易平台已开始试点运行并记录了首笔交易。

范鸿谅表示，此次森林碳信用交易规定政策为继2008年森林环境服务付费政策之后的“森林环境服务第二次革命”。新议定有望为林主和地方调动更多资源用于森林管理和开发活动创造机会，同时改善依赖森林生活的社区居民的生计。（完）

越通社
#Biến đổi khí hậu #BĐKH #越南森林碳信用 #世界银行5650万美元 #每吨5美元 #第180号法令 #碳交易平台 越南
关注 VietnamPlus

气候变化

相关新闻

在海防市昆山—劫泊世界遗产区的昆山湖边，代表们在集会结束后放鱼，丰富水资源。图自越通社

越南实现自然保护融资机制多元化

越南正逐步实现自然保护融资机制的多样化。生物多样性融资、碳信用额、公私合作、自然旅游和民营部门的投资等举措为加强自然保护和生态系统恢复的资源创造更多机遇。与此同时，越南积极鼓励全社会参与的生物多样性保护模式。

越南实现2050年净零排放目标的重要基础之一，是来自森林、海洋及自然生态系统的巨大碳汇能力。图自越通社

国内碳交易所的法律框架

越南实现2050年净零排放目标的重要基础之一，是来自森林、海洋及自然生态系统的大量碳吸收能力。因此，开展碳核算、碳换算并逐步形成碳信用买卖市场，是抵消温室气体排放的必要解决方案。

更多

7月3日17时1号台风移动路径。图自越通社

全力应对今年第一号台风“美莎克”

7月3日，国家民事防护指导委员会向东北部各省市及清化省人民委员会，国防部、公安部、农业与环境部、建设部、工贸部、外交部、科技部，越南电视台、越南之声广播电台、越南通讯社下发第27/CĐ-BCĐ-BNNMT号通知，要求主动应对今年第一号台风及台风过后的暴雨洪涝灾害。

越南国家民事防护指导委员会、农业与环境部副部长阮煌协发表讲话。图自越通社

国家民事防护指导委员会：应对一号台风不可掉以轻心

7月3日下午，越南国家民事防护指导委员会、农业与环境部副部长阮煌协与海防、宣光、宁平、谅山、兴安、北宁、高平、广宁等8个省市召开线上线下相结合会议，部署一号台风及台风后暴雨洪涝应对工作。他强调决不能掉以轻心，要主动采取各项措施，确保人民群众生命财产安全。

边防部队协助渔民躲避第一号台风。图自越通社

应对一号台风：广宁省暂停海上船只运营

面对第一号台风（美莎克-Maysak）的发展态势，7月3日，广宁省农业与环境厅向各有关厅局及沿海地方人民委员会下发紧急通知，要求暂停为在该省海域活动的各类水上交通工具签发许可，以确保安全。

得农UNESCO世界地质公园中的瀑布。图自越通社

保护得农UNESCO世界地质公园遗产

考察团对得农UNESCO世界地质公园内41处具有地质、旅游及文化价值的地点进行了考察，并指出需进一步完善和调整多项内容，以保护和传承地质公园的核心价值。

附图。图自越通社

E10生物汽油在全国推行1个月实现良好开局

在全国推行销售E10生物汽油1个月后，市场释放出诸多积极信号，特别是社会各界对可持续能源转型主张达成了高度共识，消费者对生物质汽油质量的信任度也显著提升。

芹椰红树林。图自越通社

越南碳市场加速成型 新机遇不断涌现

自6月29日起，越南国内碳市场正式进入试点运营阶段。这是越南发展绿色金融，推动企业绿色转型，提升越南作为先行应对气候变化国家的国际地位，助力践行到2050年实现净零排放（Net Zero）目标的重要里程碑。

研讨会场景。图自越通社

增强农村老年人生计以应对气候变化

6月26日，越南科学社会翰林院旗下人类、家庭与性别研究所与各合作伙伴配合，在河内以线上线下相结合方式，共同举办了“增强农村老年人生计：基于权利的路径以及老年人在恢复湄公河下游地区生物多样性、气候韧性和可持续农业-食品系统中的作用”研究项目启动仪式暨数据收集工具开发研讨会。

在越南西宁省黑婆山的天然森林生态系统中，黑腿白臀叶猴种群稳定地生活，丰富了森林独特的生物多样性价值。图自越通社

制定黑婆山黑腿白臀叶猴保护战略

在越南西宁省黑婆山的天然森林生态系统中，黑腿白臀叶猴种群稳定地生活，丰富了森林独特的生物多样性价值。近期调查结果提供了重要科学依据，为制定这一珍稀灵长类动物长期保护战略奠定了基础。

预计2026年最后几个月的月均气温比多年平均水平有偏高趋势，高温天气的出现天数可能多于多年平均水平并多于2025年。图自越通社

强化防灾减灾预警能力助力实现可持续发展

越南农业与环境部气象水文局23日上午同联合国开发计划署（UNDP）驻越代表机构配合举办了“2026年水文气象形势预报预警”会议。此次活动由加拿大政府通过UNDP实施的“越南沿海社区适应气候变化”项目提供资助。

塔省鸟栖国家公园里的赤颈鹤。图自越通社

越泰携手为赤颈鹤保护注入新动力

越通社驻泰国记者报道，6月22日，越泰保护合作计划框架内2026年第二批6只赤颈鹤交接仪式在泰国那空叻差是玛省那空叻差是玛动物园举行。这是2022—2032年阶段同塔省鸟栖国家公园赤颈鹤保护与发展项目中的第二次移交。

资料图：越南绿皮柚子已正式进军澳大利亚市场。图自越通社

越南农产品出口遭遇极端天气考验

越南农业部门设定2026年农产品出口额为730亿至740亿美元的目标。然而，受厄尔尼诺现象影响，年末数月的天气变化和自然灾害风险形势令人担忧，可能对这一目标的实现产生直接影响。

重2.5公斤的爪哇穿山甲。图自越通社

广义省：四只珍稀野生动物被放归自然

6月22日，朱莫雷（Chư Mom Ray）国家公园生态旅游与生物多样性保育中心联合职能部门及地方政府，成功将四只珍稀野生动物放归自然。其中包括一只巨蜥、一只穿山甲、一只缅甸陆龟和一只凹甲陆龟。

宁平省海盛乡防灾工程正逐步得到完善。图自越通社

筑牢防灾减灾人民防线 提高自然灾害防范应对能力

据越南农业与环境部堤防与防灾管理局的统计数据显示，2020—2025年阶段，全国各地自然灾害频发，造成的损失程度日益严重。平均每年因灾死亡失踪人数超过300人，经济损失超过45万亿越盾，较2015—2019年阶段增长约167%。特别是2024年，因灾死亡失踪人数为519人，创下自2007年以来的最高纪录；2025年的经济损失预计达104.733万亿越盾，为有史以来最高水平。

全国在用电动汽车超37万辆。图自Vietnam+

全国在用电动汽车超37万辆

截至2026年5月底，全国在用电动汽车总数已达374816辆。这一转型在私家车和公共旅客运输领域的表现最为明显。