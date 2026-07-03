越南通过向世界银行出售碳信用获得5650万美元

越通社河内——越南已通过向世界银行转让1130万吨森林减排二氧化碳当量获得5650万美元。



该信息由越南农业与环境部林业与护林局副局长范鸿谅在7月2日召开的关于森林碳吸收与封存服务的第180号法令宣传会议上公布。



据范鸿谅介绍，越南通过向世界银行转让额外100万吨减排CO2获得500万美元，使该项转让活动总收益增至5650万美元。这笔款项用于支付总计1130万吨CO2，相当于每吨减排CO2单价5美元。



范鸿谅表示，这笔收益已分配给清化、乂安、河静、广治和顺化等省市近8万名受益者（其中一半为少数民族同胞）。



根据双方自2022年以来的试点转让协议，95%的减排成果被转回越南，用于落实国家自主贡献（NDC）。NDC是各国根据《巴黎气候协定》作出的温室气体减排承诺，每五年向联合国提交一次。



据林业与护林局领导介绍，第180号议定对服务提供方、服务使用方、森林碳项目的建立和注册方式作出了具体规定。相关指导通知及森林碳信用标准预计于7月15日颁布，与该议定生效时间同步。



他提醒，碳信用销售和减排成果活动只能在确保对国家NDC贡献承诺的前提下实施。越南的NDC正在完善更新，以提交有权机关审批。



碳信用是一种可交易的许可证或证书，具有买卖价值，赋予持有人排放一吨CO2或温室气体清单中其他类型气体的权利。



达标的森林碳信用可通过协议合同在自愿市场出售，或上架交易所用于抵消火电、水泥、钢铁企业的温室气体排放配额。本周初，越南碳交易平台已开始试点运行并记录了首笔交易。



范鸿谅表示，此次森林碳信用交易规定政策为继2008年森林环境服务付费政策之后的“森林环境服务第二次革命”。新议定有望为林主和地方调动更多资源用于森林管理和开发活动创造机会，同时改善依赖森林生活的社区居民的生计。（完）

越通社