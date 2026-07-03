推动越南与澳大利亚各地方间合作

越通社河内——7月2日，越南驻澳大利亚大使范雄心与澳大利亚首都领地（ACT）首席部长安德鲁·巴尔（Andrew Barr）举行工作会谈。



越通社驻澳大利亚记者报道，会上，范雄心大使介绍河内市和胡志明市近期经济社会发展情况。他认为，河内市和胡志明市拥有诸多潜力，可帮助ACT按照其现有潜力和优势推动合作，特别是在可再生能源、创新创意、教育、旅游和智慧城市管理等领域。他建议ACT首席部长考虑与河内就签署建立友好合作关系协议的可能性进行商讨，为今后大力推动两国首都各领域关系奠定重要基础。



安德鲁·巴尔表示，这是他首次访问越南，此访目的是寻找推动各领域全面合作的机会。在首都堪培拉融入国际战略中，越南是14个优先经济合作伙伴之一，此外还有美国、中国、日本、韩国、印度、英国、欧盟等重点市场。



安德鲁·巴尔对范雄心大使提出建立ACT与河内市友好城市关系的建议表示支持。他也赞同范雄心大使的观点，认为ACT可在可再生能源、绿色转型和电动交通发展等ACT具有优势和潜力的领域，加强与越南各地方的合作，共同实现到2050年净零排放目标。（完）

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