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希腊推动与越南的劳务合作

7月3日，越南驻希腊大使范氏秋香同东盟各国驻希腊大使与希腊移民与庇护部部长阿萨纳西奥斯·普莱夫里斯（Athanasios Plevris）举行工作会晤，就推动希腊与在雅典设有代表机构的东盟成员国之间的劳务合作进行探讨。

越南驻希腊大使范氏秋香（左二）同东盟各国驻希腊大使与希腊移民与庇护部部长阿萨纳西奥斯·普莱夫里斯举行工作会晤。图自越通社
越南驻希腊大使范氏秋香（左二）同东盟各国驻希腊大使与希腊移民与庇护部部长阿萨纳西奥斯·普莱夫里斯举行工作会晤。图自越通社

越通社河内——7月3日，越南驻希腊大使范氏秋香同东盟各国驻希腊大使与希腊移民与庇护部部长阿萨纳西奥斯·普莱夫里斯（Athanasios Plevris）举行工作会晤，就推动希腊与在雅典设有代表机构的东盟成员国之间的劳务合作进行探讨。

希腊移民与庇护部部长阿萨纳西奥斯·普莱夫里斯指出，为了满足劳动力需求、助力国家经济发展，希腊希望进一步加强与东盟各国的劳务合作。普莱夫里斯部长强调，尽早签署劳务合作协议将有助于更好地保障劳动者和雇主的合法权益，同时有助于管控移民问题。

越南驻希腊大使范氏秋香表示，自今年3月与希腊移民与庇护部部长举行会晤后，越南大使馆已同国内相关职能部门就希腊在与越南劳务合作中所关注的问题进行了商谈。越方希望双方未来继续就该问题进行探讨，并尽早达成劳务合作协议的签署，为派遣越南劳动者前往希腊工作创造便利条件，从而推动两国合作关系日益走深走实、行稳致远。

希腊移民与庇护部部长普莱夫里斯对范氏秋香大使的建议表示赞同，并责成职能部门继续与越方以及东盟各国紧密配合，推动双方劳务合作协议尽早签署。

据希腊移民与庇护部统计数据显示，目前约有1700名越南劳动者持有希腊合法居留许可。（完）

越通社
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