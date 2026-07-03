黎明兴总理：《国家数字总体结构框架》须在整个政治体系内实现统一共享 互联互通

越通社河内——7月3日下午，越南政府总理黎明兴在政府驻地就《国家数字总体架构框架》与公安部、科技部及有关部门和机关举行工作会议。



听取科技部的汇报，政府副总理胡国勇、公安部及与会代表的意见后，黎明兴强调，《国家数字总体架构框架》是国家层面的总体设计图、数字国家总体规划；要确保在中央到地方整个政治体系内实现统一共享、互联互通，并与人民和企业有效连接；坚持开放性原则，以便于及时补充和调整；切实保障网络安全和信息安全。



黎明兴强调，这项工作意义重大，将直接决定数字化转型进程。《国家数字总体架构框架》是基于数据治理和人工智能应用开展领导、管理、指导和调控的核心基础。其中，应用人工智能是提升分析研判、预测预警能力，实现国家管理职能自动化，提供公共服务和行政审批服务的必然要求。该框架同时还将服务于国家治理，依托实时数据及时且准确地做出决定，并确保国家公共服务门户与各部门、行业及地方行政服务系统高效顺畅运行，实现“一站式”互联互通，降低人民和企业办理行政事务的时间和成本。



黎明兴总理发言。图自越通社

黎明兴要求科技部与公安部及有关部门配合对《国家数字总体架构框架》进行全面梳理和进一步完善，特别是要继续广泛听取企业和国内外专家意见，最迟于7月10日前向政府总理提交完善后的框架方案，以便尽快批准实施。



各部门、地方和机关在《国家数字总体架构框架》基础上进一步完善其数字架构，严格遵循《国家数字总体架构框架》，确保数据互联互通和有效衔接。



黎明兴指出，在系统设计的同时，必须全面梳理、修改补充和完善现行法律法规，为数字平台上的调控系统和公共治理体系运行提供完备的法律依据。特别是，要高度重视网络安全、信息安全和数据保护工作等。(完）

