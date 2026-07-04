政府新闻发布会：“500个昼夜”专项行动烈士遗骸搜寻归葬超1300具

越通社河内——7月4日中午，在2026年6月份政府例行新闻发布会上，就媒体记者关于全面推进烈士遗骸搜寻、归集和身份确认工作的500个昼夜战役行动取得具体成果的提问时，越南人民军总政治局社会政策局副局长黎文山大校表示，截至目前，该专项行动已搜寻并归葬1300多具烈士遗骸及3处集体墓葬。
黎文山大校指出，这是一项具有全面性质的专项行动，旨在为烈士遗骸搜寻、归葬和身份确认工作带来突破性进展。该专项行动共提出了五大目标：一是搜寻并归葬约7000具烈士遗骸；二是完成对各烈士陵园中约23万座无名烈士墓的样本采集工作。
三是力争完成约1.8万份烈士遗骸样本的DNA鉴定工作。四是建立、完善并投入运行身份不明烈士亲属的基因鉴定数据库。
五是完成排雷和销毁爆炸物工作，重点集中在宣光省渭川、老街省和谅山省等重点及核心区域。
该专项行动于2026年4月2日正式启动，但实施时间自2026年3月15日起算，至2027年7月27日结束。截至2026年7月4日，“500个昼夜”专项行动已迈入第111天，并取得了若干显著成果。
在烈士遗骸搜寻与归葬工作方面，为实现搜寻并归葬约7000具烈士遗骸的目标，国防部在开展信息调查和核实的基础上，已向全军各军区及各单位下达了具体的指标。与此同时，还对现有的归葬队进行整编并扩充建制。目前，全国共维持32支搜寻与归葬队，总人数约1500人。
在对各烈士陵园中身份不明的烈士遗骸进行样本采集工作方面，国防部已发布了烈士遗骸样本采集与数字化指南，以及烈士遗骸样本的运输、移交、保管和封存流程，并在全国范围内举行了业务培训。
公安部共采集了近9.5万份烈士亲属的生物特征样本，并对其中5万多份样本进行了分析与数据库同步。
在排雷和销毁爆炸物工作方面，国防部已指导各军区及工兵兵种集中力量和机械设备，对各重点区域展开排查清理。截至目前，国防部已组建330支排雷扫雷行动组和工作队，配备兵力5000多人以及专用机械设备1300多台。（完）
500昼夜战役：对1456具烈士遗骸进行采样和信息数字化
6月16日，顺化市烈士遗骸搜寻、归集与身份确认指导委员会与安旧坊人民委员会在顺化市烈士陵园对尚未确认身份的烈士遗骸进行采样，服务于DNA鉴定工作。