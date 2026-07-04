2026年“太平洋伙伴关系-太平洋之友”计划圆满落幕

越通社广治省——7月3日晚，广治省人民委员会与美国驻越南大使馆在同海市联合举行2026年“太平洋伙伴关系-太平洋之友”计划（PP-PF 26）闭幕式，这一涵盖人道主义援助、医疗卫生及防灾减灾等领域的越美大规模合作系列活动圆满结束。



广治省人民委员会常务副主席黄南在闭幕式上致辞时强调，该计划开展期间，广治省已成为“增进友谊、传递爱心与国际合作的交汇点”。从义诊、健康咨询、学术交流、防灾减灾及搜救培训，到文化交流、社区联谊以及修缮民生工程，各项活动都给当地民众和所有参与人员留下了深刻且美好的印记。



该计划不仅为社区带来了诸多切合实际的利益，还通过务实、高效的合作活动，为巩固越美全面战略伙伴关系作出了贡献。所取得的成果不仅带来了切合实际的社区利益，助力提升地方在医疗卫生、防灾减灾及灾害应对等领域的能力，更重要的是，加深了多国人民之间的相互了解与信任。



“太平洋伙伴关系”（PP）计划是美国海军每年在印太地区主办的规模最大的多国人道主义援助与灾害应对活动。“太平洋之友”（PF）计划由美国陆军太平洋司令部与第18战场医疗司令部联合开展，重点聚焦于人道主义援助，以及提升工兵、医疗和灾害管理等领域的能力。（完）



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