推动河内市按照多层级、多层次、多极、多中心的城市群模式和空间结构发展

高平山水世界地质公园于2018年4月12日首次获得联合国教科文组织认可，这是一块拥有超过5亿年地质历史的土地。该公园面积超过3683平方公里，涵盖36个乡、坊的全部或部分地区，汇聚了许多具有突出价值的风景名胜和历史文化遗迹。