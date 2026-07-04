推动河内市按照多层级、多层次、多极、多中心的城市群模式和空间结构发展

2026年岘港国际烟花节于2026年5月30日至7月11日举行
2026年岘港国际烟花节（DIFF 2026）将于2026年5月30日至7月11日在韩江两岸正式举行，继续巩固其作为这座海滨城市最具特色和吸引力的文化旅游盛会之一的地位。
越南政府近日颁布关于越南政府落实越共中央政治局2026年3月17日颁布的关于新时代首都河内建设和发展的第02号决议的第158号决议。该行动计划以人民为中心，以创新、绿色转型、数字化转型和循环经济发展为主要动力，推动河内实现快速、可持续发展，不断提升首都综合竞争力。
河内市人民委员会于2026年5月13日颁布的第2512号决定，正式批准《河内首都总体规划（百年愿景）》。根据获批规划，《河内首都总体规划》以100年为发展愿景，按照2035年、2045年、2065年和2085年四个阶段分步实施。
根据政府总理2026年6月22日签发的第1116/QĐ-TTg号决定，自2026年起老年人每年至少可享受一次免费定期健康检查或疾病筛查。
在评估烈士遗骸搜寻、归集及身份确认工作国家指导委员会上半年的工作成果时，越共中央书记处书记、政府副总理、烈士遗骸搜寻、委员会主任范氏清茶指出，各军区及诸多地方积极参与、果断行动，取得了令人瞩目的初步成效。这些成果营造了良好的社会舆论，并在全社会广泛弘扬了感恩文化。
《孤独星球》于2026年6月公布的2026年全球最具吸引力的25大海滨旅游目的地名单，其中越南嘉莱省归仁跻身该榜单。
2026年6月24日上午，越南公安部在河内总部举行全国范围内收集身份不明烈士亲属DNA生物样本专项行动正式启动仪式，面向尚未确认身份信息的烈士开展亲属DNA样本采集工作。这是“500天昼夜全力推进烈士遗骸搜寻、迁葬和身份确认行动”框架内的一项重要活动，旨在迎接越南伤残军人和烈士日80周年。
在胡志明共青团第十三次全国代表大会上发表讲话时，越共中央总书记、国家主席苏林强调每一位团干部要成为传播正能量的榜样，每一个基层团组织要是青年信赖的坚实依托，每一位共青团员要成为社区中的积极骨干。
在胡志明共青团第十三次全国代表大会上发表讲话时，越共中央总书记、国家主席苏林希望每一位越南青年都要胸怀远大抱负，但要从日常小事做起：认真学习、创新劳动、诚实守信、严守纪律、心怀仁爱、勇于担当；以民族为荣、热爱同胞、尊崇法治、捍卫正义、勇于投身公共事业。
河内市人民委员会6月22日上午举行河内3个租赁住房建设投资项目和5个城市铁路项目开工仪式。
高平山水世界地质公园于2018年4月12日首次获得联合国教科文组织认可，这是一块拥有超过5亿年地质历史的土地。该公园面积超过3683平方公里，涵盖36个乡、坊的全部或部分地区，汇聚了许多具有突出价值的风景名胜和历史文化遗迹。
2026年夏季青年志愿服务行动自2026年4月至8月展开。今年的行动将结合地方实际情况开展一系列具体工程和项目，重点向边境地区、偏远地区、少数民族聚居区、受自然灾害影响地区以及困难较多地区倾斜资源和力量。
越南退伍军人协会第八次全国代表大会（2026－2031年任期）在河内召开，主题为“发扬胡伯伯部队精神，继承忠诚-团结-模范-革新传统，建设清廉、坚强、出色完成任务的越南退伍军人协会”。
值此世界环境日（5月5日）和世界海洋日（6月8日）之际，越共中央总书记、国家主席苏林已发表了题为“致力于生态文明、绿色越南与和平、可持续的海洋”的署名文章。
根据政府总理2026年5月8日签发的第808/QĐ-TTg号决定，政府总理向10个部委和中央机构部署20项科技与创新任务，以推动战略技术发展。
2026年全国新闻节汇聚全国中央新闻媒体、各级记者协会及新闻教育培训机构约100个展位，集中展示越南新闻事业的发展成果与创新成就。
根据第88号议定（自2026年5月15日起生效）规定，在国家教育与培训数据库上建立和管理个人终身学习档案。相关数据经核验后，将自动集成至VNeID应用程序，方便民众查询、使用，并可替代相关纸质学习证明文件。
越南科技部继续大力落实2024年12月22日政治局关于在科技创新和国家数字化转型方面实现突破的第57号决议的精神，截至2026年5月，在各个领域取得了多项积极成果。从完善体制建设、构建创新生态系统，到推进数字化转型和国际合作，多项重要指标持续增长，为经济社会发展注入了新动力。
根据越南科学技术部颁布的第08/2026/TT-BKHCN号通知，自2026年6月15日起，用户在更换移动设备时须重新进行人脸识别认证。这是加强安全性、遏制“垃圾SIM卡”的买卖现象并在用户丢失手机时提供保护的解决方案。
2026年前五个月，越南接待国际游客超过1000万人次，比2025年同期增长14.9%。稳定安全的政治社会环境、日益开放的签证政策、专业化的推广活动、符合时代潮流的多元化产品以及不断提升的服务质量，为吸引国际游客赴越南旅游奠定了至关重要的基础。
2026年前五个月，越南对外投资总额（包括新增和调整后的资本）达7.946亿美元，是去年同期的2.5倍。其中：建筑业投资额达1.788亿美元，占总投资额的22.5%；电力、燃气、热水、蒸汽和空调生产及分销业投资额达1.638亿美元，占总投资额的20.6%；运输和仓储业投资额达1.505亿美元，占总投资额的18.9%。
烈士遗骸搜寻工作是500个昼夜战役：全面推进烈士遗骸搜寻、归集和身份确认工作的活动之一，旨在对18000份样本进行DNA鉴定。