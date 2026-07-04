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2026年6月份政府例行会议暨政府与各地方视频会议开幕

7月4日上午，越南政府在政府驻地召开6月份政府例行会议暨政府与各地方视频会议。会议以线上线下相结合方式召开，与全国34个省市分会场进行视频连线。

政府总理黎明兴在会上发言。图自越通社
政府总理黎明兴在会上发言。图自越通社

越通社河内——7月4日上午，越南政府在政府驻地召开6月份政府例行会议暨政府与各地方视频会议。会议以线上线下相结合方式召开，与全国34个省市分会场进行视频连线。

越共中央总书记、国家主席苏林，政府总理黎明兴，国会主席陈青敏，越共中央书记处常务书记陈锦秀等领导同志一同与会。

政府总理黎明兴在会上致开幕词时表示，在贯彻落实越共十四大决议，中央、中央政治局各项决议和结论以及2026年上半年经济社会发展任务过程中，国际和地区形势错综复杂、难以预测，大国战略竞争日趋激烈，地缘政治风险、非传统安全风险、气候变化等持续加剧。

在国内，除了越共十四大取得圆满成功后带来新机遇和有利条件之外，越南在维护宏观经济稳定、保障能源安全、培育新增长动力、推进经济结构调整以满足快速可持续发展要求等方面仍要面临多重困难和压力。

黎明兴强调，政府、政府总理和各级各部门、各地方持续以有力行动、高度决心、强烈的责任担当扎实落实越共中央委员会、中央政治局、中央书记处各项决议和结论。

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越共中央总书记、国家主席苏林出席会议。图自越通社

借此，2026年6月份、第二季度和上半年经济社会形势继续呈现积极向好态势并取得多项重要成果，为完成全年各项任务奠定基础、积蓄前行动力。

关于未来工作方向、任务和解决方案，黎明兴建议与会代表围绕2026年前几个月的背景和形势进行深入分析和全面评估，精准研判未来阶段形势，并提出总体性、综合性的政策解决方案。

与此同时，围绕2026年下半年需要部署落实的各项任务展开讨论，以实现经济两位数增长并保持宏观经济稳定。其中，要重点研究在体制机制方面哪些内容需要继续实现新突破，为推动快速可持续发展和释放各类资源奠定基础；同时重点培育各种新动能，特别是科技、创新和数字化转型等。

根据会议议程，与会代表将围绕2026年6月和第二季度经济社会发展情况，公共投资资金分配与拨付情况，各项国家目标计划实施情况，2026年上半年国家财政预算执行情况，以及政府、政府总理的指导和施政工作，2026—2027新学年筹备工作等内容进行讨论。

讨论结束后，越共中央总书记、国家主席苏林将发表指导性讲话，就政府、各部门、行业和地方今后开展各项工作提出重要指导方向等。（完）

越通社
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