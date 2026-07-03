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越南政府总理：抓紧时间完善国家数据库，发展战略性技术

越南政府总理、政府科技发展、创新与数字化转型和第06号方案指导委员会主任黎明兴3日下午在政府驻地主持会议，就国家和行业专用数据库建设、战略性技术、战略性技术产品，以及研究测试中心基础设施系统和国家重点实验室的部署落实情况进行了讨论。

越南政府总理、政府科技发展、创新与数字化转型和第06号方案指导委员会主任黎明兴讲话。图自越通社
越南政府总理、政府科技发展、创新与数字化转型和第06号方案指导委员会主任黎明兴讲话。图自越通社

越通社河内——越南政府总理、政府科技发展、创新与数字化转型和第06号方案指导委员会主任黎明兴3日下午在政府驻地主持会议，就国家和行业专用数据库建设、战略性技术、战略性技术产品，以及研究测试中心基础设施系统和国家重点实验室的部署落实情况进行了讨论。

据会上的报告，截至目前，在12个核心数据库中，已有8个初步具备基础，并实现了向国家数据中心进行实时对接、共享与数据同步；根据政府第11/NQ-CP号决议建立的104个数据库中，已有67个形成了通用基础平台和集中式数据库，并同步连接至国家数据中心。

在已实现同步的73个数据库中，有28个数据库用于精简由18个部委和行业管辖的1277项行政手续申报材料。科学技术部已就全国范围内的16个国家重点实验室以及113个研究与测试中心的情况进行了汇报。

黎明兴总理要求各位部长直接指导并负责到底；各部委、部级机关须抓紧梳理并完善体制、数字基础设施及数据，抓好管辖范围内各数据库的部署落实工作；就数据建设进度和质量向政府总理负责，确保数据做到“对、足、净、活”、统一、通用，并与国家数据中心实现连接与同步。

关于战略性技术和战略性技术产品，政府总理认为，截至目前，各部委和机关已基本建立了法律框架，相关规定也得到了更新与补充；各部委和机关已提出多项利用国家预算及其他资金来源的任务，以解决被交付的重大课题。然而，目前的部署落实工作仍存在困惑，进度较为缓慢。

黎明兴总理要求科学技术部以及各部委、机关和地方，须按照中央指导委员会主任、总书记、国家主席苏林的指示和结论精神，继续明确发展战略性技术任务的性质与重要性；须将发展战略性技术及战略性技术产品确定为核心任务；将发展研究测试中心基础设施系统和重点实验室视为当务之急；须确保拥有高素质的人力资源进行管理与运行；须加速推进落实，提高各部委、机关和地方“一把手”的责任意识。

黎明兴总理强调，各部委行业须继续抓紧落实各项任务；并提请政府总理审核批准战略性技术发展任务。（完）

越通社
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