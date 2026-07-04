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半个世纪厚积薄发 胡志明市迎来新一轮外资热潮

一座不断创新、锐意进取的城市，其发展愿景与跨国企业的战略布局高度契合。1994年，德国博世集团（Bosch）在胡志明市设立代表处，当时仅有10名员工；2007年，博世越南法人公司正式成立。经过30多年的深耕发展，其在越南员工规模已接近6000人，成为集团全球业务版图中最具活力的发展中心之一。

博世越南总经理安德烈·德容：“我于2008年被派驻博世越南。当时，越南制造业主要集中在纺织服装、皮革制鞋、食品加工和农业等领域。如今，这一格局已发生深刻变化。胡志明市成功吸引了众多国际科技企业落户，博世便是其中之一。这推动当地制造业不断向价值链高端迈进，覆盖电子、半导体、人工智能（AI）以及现代服务业等领域。与20年前相比，配套产业也实现了跨越式发展。”

如今，胡志明市早已突破传统“加工组装基地”的定位，展现出支撑知识经济发展的综合实力。博世将研发中心（R&D）布局于此，正是看中了越南丰富的人才资源这一“智慧宝藏”。目前，博世越南近4000名高水平工程师深度参与全球价值链核心环节，业务涵盖智能汽车软件、半导体芯片设计以及新一代基于微机电系统（MEMS）的传感器研发等领域。

博世越南总经理安德烈·德容：“目前，博世已在越南设立6家法人企业、4个研发与创新中心，以及多个面向区域和全球市场的共享服务中心，业务覆盖物流、会计、金融等领域。此外，博世传感器技术有限公司等科技业务板块也已落户越南。如今，博世集团生态体系中的众多成员企业都已将越南作为拓展业务的重要战略市场。”

除博世外，英特尔（Intel）、三星（Samsung）、日电产（Nidec）等国际科技巨头也纷纷将胡志明市作为其东南亚战略布局的重要支点。经过半个世纪的发展与创新，这座越南经济“火车头”城市正以高科技产业为引擎，重塑经济发展格局。这一成果得益于越南政府和胡志明市持续深化行政改革、优化营商环境、精简行政审批，并出台一系列特殊机制和政策，为吸引高质量外商直接投资创造了更加有利的条件。

渣打银行越南首席执行官阮翠幸：“胡志明市一直是外国投资者青睐的重要投资目的地，多年来持续吸引大量外资流入。随着国际金融中心建设不断推进，我相信胡志明市将进一步增强资本集聚能力，吸引更多国内外资金，为未来发展提供更加有力的金融支撑。”

历经半个世纪的发展建设，胡志明市持续巩固其作为越南经济发展排头兵的地位。博世的成功故事以及国际金融中心建设蓝图，正是这座城市坚持创新驱动、推动高质量可持续发展的生动写照。

越南胡志明市国际金融中心执行机构副主席阮友勋副教授、博士：“胡志明市将成为国际投资者和全球金融机构极具吸引力的发展目的地。依托国际金融中心建设的特殊机制和政策优势，我们正不断完善发展模式和金融生态体系，为国际金融机构营造更加稳定、高效、可持续的投资环境，实现互利共赢。”

走过半个世纪的发展历程，胡志明市已具备在知识经济时代实现跨越式发展的坚实基础。新一代外商直接投资持续汇聚，加之开放、高质量的营商环境，不仅进一步提升了这座城市的国际竞争力和吸引力，也进一步巩固了其作为越南中心城市勇立潮头、引领发展的战略地位。（完）

越通社
#制造业 #德国博世集团 #外资 #胡志明市
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越南—新纪元

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