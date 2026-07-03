上半年越南企业实力活力持续增强 新设企业和注册资本双双增长

越通社河内——尽管市场仍经历剧烈波动，2026年上半年，创业和扩大经营的热情依然保持旺盛并取得了积极成效。据越南财政部统计局7月3日上午发布的《2026年第二季度及上半年经济社会形势报告》，2026年上半年，全国新设立企业近11.17万家，同比增长了22.5%。



值得注意的是，新注册资本总额超过1.35万亿盾（折合人民币3467亿元），同比大幅增长64.8%。



新设企业平均注册资本达121亿越盾（折合人民币310万元），同比增长34.5%。仅在2026年6月，这一指标便创下170亿越盾（折合人民币436万元）的历史新高，同比大幅增长了134.8%，表明新设立企业在资金实力方面进行了充分准备。



若将企业新增注册资本一并计算在内，流入市场的资本总额达近3100万亿越盾（折合人民币7949亿元），同比增长11.3%。



2026年上半年，全国共有超过5.81万家企业复工复产，使新设立和重新进入市场的企业总数超过16.98万家，平均每月约有2.83万家企业成立或复工复产。



天山纺织有限责任公司的生产活动。图自越通社

按产业划分，服务业仍占据主导地位，新设企业超过8.31万家，同比增长18.1%；其次是工业和建筑业，新设企业超过2.74万家，增长37.2%；农林渔业新设企业为1151家，虽然数量较少，但增速最为显著，高达41.6%。



2026年上半年，全国有8.59万家企业暂时停业，同比增长6.3%；近4.12万家企业暂时停业并等待办理解散手续，同比增长21.0%；另有近2.4万家企业完成解散手续，同比大幅增长94.7%。平均每月约有2.52万家企业退出市场。



越南财政部统计局局长阮氏香表示，尽管退出市场的企业数量较多，但2026年第二季度企业经营趋势调查结果显示，企业对下半年生产经营的信心正在强劲回升。



为支持企业发展，阮氏香要求重点破解制度、土地、资源、矿产开发利用等方面的瓶颈，落实利率和人才培训等扶持政策。同时，持续优化投资营商环境，简化行政审批程序，帮助企业降低制度性交易成本，打通发展堵点、消除各类障碍；提高外资企业与国内企业之间的协同联动效率，进一步增强经济竞争力和抗风险能力等。（完）