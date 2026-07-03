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一号台风逼近北部湾，越南北部严防暴雨

一号台风正径直朝向北部湾，阵风可达11级。越南北部整个防灾系统已启动至最高级别。为应对此台风，7月3日下午，越南农业与环境部与各地方召开紧急会议，主动制定应对方案。

据国家水文气象预报中心消息，明早台风将进入北部湾。最强风力8至9级，阵风11级。预计7月5日清晨，台风将在广宁省和中国广西南部一带登陆。

受台风前雷暴影响，今天凌晨，广宁省一艘渔船沉没。船上7名船员全部安全获救。截至今天下午，广宁、海防和宁平各省已正式禁海。超过5.6万艘船只已收到避风通知。

越南农业与环境部副部长阮黄协：“这场台风强度不算太大。但最大的风险是台风过后的环流暴雨洪涝。目前山区土壤因前期降雨已含水量饱和。山体滑坡和山洪暴发的风险极为严重，各地切勿掉以轻心。”

预计从今晚至7月5日，东北部地区将出现特大暴雨。局部地区降雨量可能超过500毫米。谅山、高平、广宁等省河流洪水可能升至二级警戒水位。为主动迎接洪水，宣光水电站水库已于两天前开启一扇底孔闸门泄洪。当前压力集中在陆地上，因为整个东北地区有77座水库年久失修，21座水库正在施工中。此外，从广宁到清化的31处堤防险段需要严格保护。超过14万公顷水产养殖和33万公顷新插秧水稻面临严重内涝风险。

面对台风复杂多变的情况，农业与环境部副部长阮黄协要求各地紧急疏散危险区域居民。突击力量必须在深水急流点24小时值班。阮黄协副部长强调，在确保海上安全的同时，保护大坝安全和防止内陆农田内涝也是此次防灾减灾成败的关键任务。（完）

越通社
#一号台风 #北部 #国家水文气象
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