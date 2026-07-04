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越共中央总书记、国家主席苏林：破解制约瓶颈 赋能发展提质

越南政府在政府驻地召开2026年6月份政府例行会议暨政府与各地方视频会议，与全国34个省市分会场进行视频连线。

越共中央总书记、国家主席苏林在会上发表指导性讲话。图自越通社
越共中央总书记、国家主席苏林在会上发表指导性讲话。图自越通社

越通社河内——7月4日上午，越南政府在政府驻地召开2026年6月份政府例行会议暨政府与各地方视频会议，与全国34个省市分会场进行视频连线。

越共中央总书记、国家主席苏林出席会议并在会上发表指导性讲话。

会议重点讨论和评估2026年6月及第二季度经济社会发展形势、公共投资资金分配和拨付情况、国家目标计划实施进展、2026年上半年国家财政预算执行情况、政府及政府总理的指导和调控工作以及2026—2027学年开学准备工作。

集中破解发展瓶颈

苏林在会上发表指导性讲话时指出，尽管世界经济面临诸多困难，但越南2026年上半年取得的成绩值得充分肯定。苏林高度赞扬政府、各部门、行业、地方、企业界和全国人民已努力攻坚克难，既积极应对外部形势变化，又同步推进多项艰巨、前所未有的新任务，为高效完成2026年各项目标任务以及为下一阶段发展做好更加充分的准备奠定重要基础。

苏林同时也坦率指出当前仍存在不足之处和巨大挑战，即2026年上半年经济增长约8.2%，未达到既定9.7%的目标。全国34个省市中有25个未完成上半年增长目标，其中河内市和胡志明市均未达到预期要求。公共投资项目资金拨付进度、战略性基础设施项目、国家目标计划以及部分重点工程实施进展仍慢于要求；科技、创新和数字化转型领域的资金拨付率也仅达到已分配资金总额的约10%。

苏林要求，下半年必须集中力量解决短板弱项，破解发展瓶颈。

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与会代表。图自越通社

以切实行动全面深化教育改革

苏林强调，教育培训和人力资源开发是国家发展的重要优势。随着国家经济社会快速发展，迫切需要与之相适应的高素质人才，以满足实际发展的需要。因此，必须全面提升国家科技水平，培养更多工程师、专家和科学家来引领经济发展；同时，在人口老龄化风险加剧背景下高度重视人口发展问题，从本学年开始统筹推进学前到高等教育改革，并与医疗保健相衔接。

对教育、儿童和青年一代培养的投入，就是对国家未来的投资。这是一项源于现实发展需要、极其重要且必须落实的任务。教育部门要主动全面梳理，根据实际需求明确需要建设多少所学校、设置在哪些地区，从而制定学校建设规划。同时，要主动优化教师队伍配置，确保教师数量满足教学需要；合理布局学校，切实解决学生无学可上或上学距离过远等问题。

越共中央总书记、国家主席苏林

及早明确重点政策、任务和资源

关于下一阶段重点任务，苏林要求立即破解发展瓶颈，推动经济增长至少10%，保持宏观经济稳定运行。充分发挥公共投资的引领作用，激发民间投资活力，提升国内企业竞争能力。保护出口市场，降低对单一市场的依赖，增强国内工业发展能力。全力保障能源安全、粮食安全、水资源安全、数据安全和数字主权；持续完善体制机制，优化营商环境，确保两级地方政府高效顺畅运行。

另外，推动文化、社会和人的全面发展，确保全体人民共享发展成果；持续巩固国防和安全实力；建设廉洁强大的各级党组织、党委和国家行政机关等。

苏林强调，要从2026年三季度开始着手制定2027年发展计划。计划不仅要下达目标指标，还要建立在准确识别发展瓶颈的基础上，制定具体可行的调控方案；及早明确重点政策、任务和资源。

苏林指出，当前国家正面临前所未有的发展机遇，但只有具备坚定的决心、正确的发展思路、畅通高效的体制机制、敢于担当作为的干部队伍、不断壮大的企业以及全国人民的团结奋斗，机遇才能真正转化为现实。因此，要以更高的决心、更有力的行动和更加坚决的执行力度，既全力完成2026年各项目标任务，又为2027年乃至国家新一轮发展阶段奠定坚实基础。（完）

越通社
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