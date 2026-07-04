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委内瑞拉救援行动：越南救援队继续搜寻到15具遇难者遗体

当地时间7月3日，越南救援队继续兵分多路，在委内瑞拉拉瓜伊拉州普拉亚格兰德（Playa Grande）地区全力搜寻强震灾害中的被困人员，并成功从废墟中继续清出15具遇难者遗体。

越南救援队继续搜寻到15具遇难者遗体。图自越通社
越南救援队继续搜寻到15具遇难者遗体。图自越通社

越通社河内——当地时间7月3日，越南救援队继续兵分多路，在委内瑞拉拉瓜伊拉州普拉亚格兰德（Playa Grande）地区全力搜寻强震灾害中的被困人员，并成功从废墟中继续清出15具遇难者遗体。

在现场开展救援的第四天，由越南人民军和人民公安力量组成的124名赴委内瑞拉抗震救灾工作组队员不畏艰险，继续与各方密切配合以扩大搜寻范围。截至目前，越南救援队已累计在废墟中搜寻并运出45具遇难者遗体。

目前，救援队仍本着高度的责任精神坚守现场，全力搜寻其他被困人员。

当天，因现场发出余震警告，为确保搜救人员的安全，搜寻工作曾两度被迫暂停。除了执行搜救任务外，救援队队员还及时对当地一名志愿服务队队员进行了急救和医疗援助。该志愿者在参与救援过程中因吸入尸臭导致休克，经救援队救治后目前伤情已稳定并逐渐恢复。

7月3日当天，越南公安部消防与搜救局副局长、救援队队长范雄阳大校率队员探望慰问受灾群众。救援队向受灾民众赠送了从救援队队员们自己的日常伙食配额中省出来的生活必需品。

7月3日，越共中央政治局委员、政府副总理、国防部长潘文江大将致信表彰赴委内瑞拉参加地震救援工作的各位军官和职业军人。（完）

越通社
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