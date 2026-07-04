经济

越南启用全国统一农产品溯源平台 提升农业数字化水平

自2026年7月1日起，越南农业与环境部正式启用全国农产品溯源系统，标志着越南农业溯源工作由过去分散管理迈向全国统一数据平台。这一平台将提升供应链透明度、食品安全监管水平，并增强农产品出口竞争力。

榴莲是越南主打出口产品之一。图自越通社
榴莲是越南主打出口产品之一。图自越通社

越通社河内——自2026年7月1日起，越南农业与环境部正式启用全国农产品溯源系统，标志着越南农业溯源工作由过去分散管理迈向全国统一数据平台。这一平台将提升供应链透明度、食品安全监管水平，并增强农产品出口竞争力。

长期以来，越南各地和企业依据不同市场需求分别建立溯源系统，数据标准不统一，难以实现信息共享。随着中国、欧盟、美国、日本等主要出口市场不断提高食品安全和供应链透明度要求，建立统一的国家级溯源平台已成为越南农业发展的迫切需求。

新平台采用开放式架构，融合区块链、数字签名、GS1编码及二维码等技术，可实现农产品从生产、加工到流通全过程追溯。消费者可查询产品来源，企业和监管部门则可开展质量管理、风险预警和全流程监管。

农业与环境部表示，过去部分农产品出口受阻，并非质量问题，而是缺乏完整、可信的溯源数据。统一平台将打通政府、地方、企业和合作社之间的数据壁垒，为出口提供更加规范、透明的信息支撑。

经过6个月试点，平台已覆盖全国24个省市，接入170家企业、1.85万余种产品。其中，16家榴莲出口企业已利用电子溯源数据向中国出口6个集装箱榴莲，取得积极成效。

越南政府副总理胡国勇表示，农产品溯源已成为现代农业发展的必然要求。未来，越南将继续扩大平台应用范围，优先覆盖重点出口农产品，推动农业数字化转型，提升国家治理能力和越南农产品国际竞争力。（完）

越通社
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