委内瑞拉表彰国际救援队，致越共中央总书记、国家主席苏林感谢信

越通社河内——越通社记者从委内瑞拉进行报道称，7月3日，委内瑞拉代总统德尔西·罗德里格斯（Delcy Rodríguez）在拉瓜伊拉州主持仪式，对各国际救援力量为该国处置于6月24日发生的连环强震开展搜救工作所作出的巨大贡献给予表彰。



德尔西·罗德里格斯在仪式上致辞时，对各国政府、国际组织和救援力量在委内瑞拉深陷危难之际展现出的团结精神与及时援助表示深切的谢意。她强调，各救援队坚守在废墟一线的身影给当地民众带来了巨大的希望，并申明在抗震救灾、重建家园的战斗中，委内瑞拉绝不是孤军奋战。



值此机会，通过越南驻委内瑞拉大使武中美，委临时总统德尔西·罗德里格斯向越共中央总书记、国家主席苏林郑重转交了感谢信函，并向苏林总书记、国家主席授予“委内瑞拉英雄”勋章。



6月24日发生在委内瑞拉的双强震造成了惨重的人员伤亡与财产损失。截至目前，地震已导致2600多人丧生、12600多人受伤，大量基础设施被毁。目前，委内瑞拉政府正与国际救援力量通力合作，抓紧开展人道主义救援工作，并为灾区群众搭建临时安置营地。（完）

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