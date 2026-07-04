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黎明兴总理：全力以赴实现2026-2030年阶段经济两位数增长的目标

据会上的报告，第二季度GDP增长8.39%，带动前六个月经济增长速度预估达到8.18%，创下2011年以来的最高水平。主要动力来自加工制造业的强劲复苏，增长率达10.23%。

越南政府总理黎明兴讲话。图自越通社
越南政府总理黎明兴讲话。图自越通社

越通社河内——7月4日上午，越南政府在政府驻地召开6月份政府例行会议暨政府与各地方视频会议。会议以线上线下相结合方式召开，与全国34个省市分会场进行视频连线。

越共中央总书记、国家主席苏林主持会议。

前六个月经济社会发展取得诸多积极成果

据会上的报告，第二季度GDP增长8.39%，带动前六个月经济增长速度预估达到8.18%，创下2011年以来的最高水平。主要动力来自加工制造业的强劲复苏，增长率达10.23%。

经济在多个关键领域中实现了蓬勃发展。进出口总额突破5500亿美元大关（增长27.1%）；财政收入达到预算的62%。外商直接投资（FDI）浪潮继续成为亮点，注册资本达346.5亿美元（增长61%），到位资金达130.3亿美元，创下5年来的最高纪录。旅游业也刷新纪录，接待国际游客量1225万人次。

各项发展指标保持在合理区间，平均居民消费价格指数（CPI）上涨4.38%，核心通胀率维持在4.12%。在经济发展的同时，行政改革工作取得重大进展，合规时间缩减约53%，合规成本降低约55%。战略性基础设施项目、国家数字化转型以及民生保障工作得到同步推进。

然而，会议也直言不讳地指出了若干需要克服的局限性：增长红利释放尚未均衡普惠；重点项目公共投资资金到位进度依然缓慢；部分环节的审批时间和手续成本仍然偏高等。

会上，越共中央总书记、国家主席苏林阐明了年初以来全国所取得的积极成果，同时指出了需要克服的局限与困难，并强调了今后一个时期需要集中力量落实的核心任务目标。

集中精力落实各项战略任务

本着“把意志转化为行动，把决策转化为成果；言出必行、雷厉风行、行必正确、敢于碰硬、一抓到底、务求实效”的精神，黎明兴总理要求各部委、各机关及各地方领导并指导同步、高效落实各项任务与解决方案，以积极应对并彻底克服和解决各项局限、困难与挑战，同时集中力量高效落实越共中央总书记、国家主席苏林所作出的各项核心指示要求。

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与会代表。图自越通社

黎明兴总理强调，整个政治体系必须贯彻落实越共十四大决议和中央政治局的各项战略指示，下定决心圆满完成2026年各项任务。政府坚定不移地将2026年及2026-2030年阶段的经济增长目标锁定在两位数，并与保持宏观经济稳定和控制通货膨胀紧密结合。

政府要求各部委、各地方提升履职能力，落实好苏林总书记、国家主席的指导意见。特别是增长速度较低的地方，需根据政府的指示仔细梳理增长方案，将其具体化为突破性任务，向各行各业、各级各部门明确交办指导落实责任和具体进度，并与组织实施的检查工作挂钩。

政府总理指示，要加快推进各项交通、机场、能源超级项目以及服务于2027年APEC会议的基础设施建设进度。政府将坚决削减公共投资资金到位缓慢的部委和地方的预算指标，并将其作为直接考核干部能力的硬性标准。在释放传统增长动力的同时，黎明兴总理要求在新型动力上取得突破，如颁布《国家数字总体架构框架》、实现与国家数据中心的数据对接，确保在2026年必须产出具体成果和科技产品。

黎明兴强调，上述核心任务不仅将决定2026年增长目标的成功实现，更重要的是，这将为今后一个时期强力推进经济结构转型以及国家发展模式转变奠定前提和基础。

为迎接2026-2027学年，黎明兴总理要求各地方领导与教育部门配合，贯彻落实第71号决议，推动基础设施建设和师资队伍建设取得实质性转变。

在民生与医疗方面，政府总理要求加大烈士遗骸归葬行动力度，开展免费诊疗，在7月10日前必须将越德医院第二分院投入运营。与此同时要坚决筑牢国防安全防线，主动开展对外工作，并不断增强社会共识以服务国家发展。（完）

越通社
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