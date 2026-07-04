越南以科技创新实现跨越式发展：推进STEM教育和培养STEM人才

越通社河内——越南正着力落实科学、技术、工程、数学（STEM）领域高素质人才发展战略。那么，如何培养早就高素质人才，为越南在量子技术和半导体等关键领域上实现“弯道超车”提供人才支撑？



从人才培养转向国家能力建设



原越南国会文化、教育、青少年与儿童委员会主任潘青平表示，当前第四次工业革命正由人工智能（AI）、半导体、先进生物技术、新材料与新能源、量子技术以及新一代数字技术等战略技术引领。



在新的背景下，越南目前属于具备较好技术接收与应用能力的国家群体，并正逐步向创新型国家转型。然而，目前的主要瓶颈仍在于核心技术的研究与掌控能力、科研成果向生产和生活转化的能力、创新生态系统的质量以及高素质人才队伍。我们具备潜力、拥有愿景，目前也正在出台强有力的政策举措，以推动科技与创新实现突破性发展。 原越南国会文化、教育、青少年与儿童委员会主任潘青平



为解决国家新发展阶段高素质人力资源问题，特别是在人工智能、半导体、量子技术及STEM相关领域，潘青平认为，要从“培养人才”转向“构建国家能力”的思维转变。



首先，要从小中学教育阶段起加强STEM教育，尽早培养学生的科学思维、创新能力和问题解决能力。同时，重构技术、工程与基础科学教育体系，重点关注数学、物理、化学以及计算机科学等人工智能、半导体和量子技术不可或缺的基础。



同时，构建国家、学校与企业紧密联动的创新生态系统，建立有效机制，吸引国内专家队伍、海外越南知识分子群体以及国际专家共同参与。



将教育培训与实践紧密结合



胡志明市国家大学下属自然科学大学校长陈黎官副教授表示，该校在培养高素质人力资源过程中具有明确的战略方向和投入布局。对于新兴技术领域，学校从培训课程、师资队伍、基础设施到学习与科研环境实施系统化、协同化的发展战略。



除了由国家预算投入建设用于半导体、先进材料、人工智能和数据科学等领域教学与研究的实验室体系、研究中心及现代化设备之外，该校还加强与企业合作，建设既服务教学又用于科研的实验室，以贴近现代生产技术。通过这一模式，学生有机会接触工业设备、流程与工作环境；教师与学员同时也获得更多开展应用研究的机会，从而解决企业提出的实际问题。



胡志明市理工大学则明确，高素质人力资源的发展战略必须将培养与实践紧密结合；同时大力推进跨学科培养，以满足半导体、人工智能、量子技术及先进材料等战略技术的发展需求等。（完)

