科技

越南以科技创新实现跨越式发展：推进STEM教育和培养STEM人才

原越南国会文化、教育、青少年与儿童委员会主任潘青平表示，当前第四次工业革命正由人工智能（AI）、半导体、先进生物技术、新材料与新能源、量子技术以及新一代数字技术等战略技术引领。

西宁省省新安高中学生在STEM教育实践实验室学习。图自越通社
西宁省省新安高中学生在STEM教育实践实验室学习。图自越通社

越通社河内——越南正着力落实科学、技术、工程、数学（STEM）领域高素质人才发展战略。那么，如何培养早就高素质人才，为越南在量子技术和半导体等关键领域上实现“弯道超车”提供人才支撑？

从人才培养转向国家能力建设

原越南国会文化、教育、青少年与儿童委员会主任潘青平表示，当前第四次工业革命正由人工智能（AI）、半导体、先进生物技术、新材料与新能源、量子技术以及新一代数字技术等战略技术引领。

在新的背景下，越南目前属于具备较好技术接收与应用能力的国家群体，并正逐步向创新型国家转型。然而，目前的主要瓶颈仍在于核心技术的研究与掌控能力、科研成果向生产和生活转化的能力、创新生态系统的质量以及高素质人才队伍。我们具备潜力、拥有愿景，目前也正在出台强有力的政策举措，以推动科技与创新实现突破性发展。

原越南国会文化、教育、青少年与儿童委员会主任潘青平


为解决国家新发展阶段高素质人力资源问题，特别是在人工智能、半导体、量子技术及STEM相关领域，潘青平认为，要从“培养人才”转向“构建国家能力”的思维转变。

首先，要从小中学教育阶段起加强STEM教育，尽早培养学生的科学思维、创新能力和问题解决能力。同时，重构技术、工程与基础科学教育体系，重点关注数学、物理、化学以及计算机科学等人工智能、半导体和量子技术不可或缺的基础。

同时，构建国家、学校与企业紧密联动的创新生态系统，建立有效机制，吸引国内专家队伍、海外越南知识分子群体以及国际专家共同参与。

将教育培训与实践紧密结合

胡志明市国家大学下属自然科学大学校长陈黎官副教授表示，该校在培养高素质人力资源过程中具有明确的战略方向和投入布局。对于新兴技术领域，学校从培训课程、师资队伍、基础设施到学习与科研环境实施系统化、协同化的发展战略。

除了由国家预算投入建设用于半导体、先进材料、人工智能和数据科学等领域教学与研究的实验室体系、研究中心及现代化设备之外，该校还加强与企业合作，建设既服务教学又用于科研的实验室，以贴近现代生产技术。通过这一模式，学生有机会接触工业设备、流程与工作环境；教师与学员同时也获得更多开展应用研究的机会，从而解决企业提出的实际问题。

胡志明市理工大学则明确，高素质人力资源的发展战略必须将培养与实践紧密结合；同时大力推进跨学科培养，以满足半导体、人工智能、量子技术及先进材料等战略技术的发展需求等。（完)

越南国家能源工业公司总经理黎玉山在活动上发言。图自越通社

Petrovietnam STEM创新计划：面向技术时代播撒知识之源

1月29日晚，越南国家能源工业公司（Petrovietnam）与越南电视台联合举行“知识之源——Petrovietnam STEM创新计划” 现场直播节目，现场连线3个分会场，旨在再现其在多地区"播撒知识种子"的历程，并为全国学生创造接触科学与技术的机会。

越通社
#Nghị quyết 71 #Giáo Dục #Đào Tạo #NQ 71 #越南 #科技创新 #跨越式发展 #STEM #教育 #人才 越南
关注 VietnamPlus

教育培训·国家革新使命

数字化转型

相关新闻

越南国家能源工业公司总经理黎玉山在活动上发言。图自越通社

Petrovietnam STEM创新计划：面向技术时代播撒知识之源

1月29日晚，越南国家能源工业公司（Petrovietnam）与越南电视台联合举行“知识之源——Petrovietnam STEM创新计划” 现场直播节目，现场连线3个分会场，旨在再现其在多地区"播撒知识种子"的历程，并为全国学生创造接触科学与技术的机会。

宁平省教育与培训厅主办的省级科学技术竞赛暨初中学生STEM日活动中的参赛作品。图自越通社

第57号决议：宁平省提升学生的科学素养和数字技能

宁平省将推进STEM，即科学（Science）、技术（Technology）、工程（Engineering）和数学（Mathematics）教育改革确定为具体落实越共中央政治局关于推进科技、创新和国家数字化转型突破发展的第57-NQ/TW号决议的重要举措之一。

更多

越南政府总理、政府科技发展、创新与数字化转型和第06号方案指导委员会主任黎明兴讲话。图自越通社

越南政府总理：抓紧时间完善国家数据库，发展战略性技术

越南政府总理、政府科技发展、创新与数字化转型和第06号方案指导委员会主任黎明兴3日下午在政府驻地主持会议，就国家和行业专用数据库建设、战略性技术、战略性技术产品，以及研究测试中心基础设施系统和国家重点实验室的部署落实情况进行了讨论。

双方代表合影。图自越南财政部

三星助力越南企业更深度参与全球供应链

朴顺哲表示，目前，三星在越南拥有6家生产工厂、1个研发中心和1个销售法人，年均营业收入超过600亿美元。截至2025年底，累计投资总额达240亿美元；2026年上半年营业收入和出口额均同比增长，预计全年将取得良好业绩。

胡志明市VSIP工业区。图自越通社

第10-NQ/TW号决议：胡志明市由引资迈向构建FDI生态系统

以胡志明主席的名字命名半个世纪以来，胡志明市始终在越南经济发展进程中发挥引领作用。从革新初期侧重吸引外商直接投资（FDI）资金，以发展制造业，到如今转向吸引高质量资本，为国家新一轮增长周期奠定基础。

2026~2030年中小企业数字化转型方案的实施计划启动仪式。图自sggp.org.vn

胡志明市设定20万家中小企业实现数字化转型的目标

6月30日上午，胡志明市科学技术局与胡志明市信息学协会（HCA）公布了2026~2030年中小企业数字化转型方案的实施计划，同时举行了题为“应用人工智能，实现自动化，提升中小企业运营效率与信息安全”的技术展示与对接活动。

资料图。图自越通社

量子技术与越南的机遇

量子技术正成为诸多国家优先投资的重点领域之一，在科技和安全方面构建竞争优势。在越南，越共中央政治局第57-NQ/TW号决议将科技、创新和数字化转型确定为推动国家发展的突破性动力。

参观者体验电子图书。图自越通社

筑牢数字空间安全防线 守护群众合法权益

在数字化转型快速推进的背景下，手机不仅是通信工具，而已成为人们使用数字银行、电子支付、电子身份认证以及在线公共服务等各类基础服务的“钥匙”。与此同时，利用手机号码实施的各类高科技诈骗手段也日益复杂隐蔽，造成严重财产损失，并对公众信息安全构成威胁。

布亚摩乡党委书记黎黄南对乡公共行政服务中心的手续办理工作进行检查。图自越通社

数字政府让边境乡面貌焕然一新

在推行两级地方政府模式一年后，同奈省多个边境乡迎来了转折性的转变。精简且运行顺畅的行政机构不仅提高了管理效能与效率，还为数字化转型走入百姓生活奠定了基础，帮助少数民族同胞轻松获取在线公共服务，逐步形成数字技能并提升了对民众的服务质量。

越南首个国家级半导体芯片试产支持中心问世。图自越通社

越南首个国家级半导体芯片试产支持中心问世

6月26日，越南科技部在河内举行越南国家级半导体芯片试产支持中心（VNMPW/CC）亮相仪式。这是越南首个国家级芯片试产支持中心，扮演连接国内芯片研究设计需求与全球半导体生产生态系统的桥梁角色。

越南科技部长武海军发表讲话。图自人民报

发挥战略科技优势，确立新增长模式

6月25日，越南外交部与美国商会东盟分会、经济合作与发展组织（OECD）及合作伙伴在河内联合举办以"确立新增长模式：发挥战略科技优势提升竞争力和可持续增长"为主题的战略对话论坛。

根据您提供的内容，这是一张图片说明，描述的是胡志明市交通运输大学的学生在新投入使用的高速铁路驾驶与运营模拟教室中进行学习的情景。图片来自tuoitre.vn。 按照中文新闻配图说明的习惯，可以译为： --- 胡志明市交通运输大学的学生在校方新投用的高速铁路驾驶与运营模拟教室内上课。图自tuoitre.vn

到2030年越南培养至少3.5万名铁路专业人才

随着现代铁路尤其是高速铁路工程的加速推进，越南对高素质铁路专业人才的需求日益迫切。为满足现代化、同步化交通基础设施体系建设要求，越南政府提出在2025—2030年阶段培养至少3.5万名铁路专业人才的战略目标。

机器人执行货物搬运与堆放工作，有助于减轻人力劳动强度，提高工作效率。图自越通社

越南旅法专家：灵活机制是战略技术发展的杠杆

越南确定重点发展的十大技术领域与30项战略技术产品，被评价为推进科技发展、创新和国家数字化转型目标落实落地的重要举措。然而，要使这些领域真正实现突破，关键不仅在于投入资源，更需要建立足够灵活的机制，以鼓励创新、容许风险并吸引优秀人才。