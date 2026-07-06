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越南《人口法》：出台针对具体人群的更多扶持政策

越南《人口法》自2026年7月1日起正式生效，出台针对年轻家庭、孕妇、儿童、老年人等不同群体的扶持政策。这些新规定不仅旨在保持适度生育水平，还为人民能够更加安心地生育、抚养孩子，并不断提高生活质量创造更多便利条件。

医生为病人看病。图自越通社
医生为病人看病。图自越通社

越通社河内——越南《人口法》自2026年7月1日起正式生效，出台针对年轻家庭、孕妇、儿童、老年人等不同群体的扶持政策。这些新规定不仅旨在保持适度生育水平，还为人民能够更加安心地生育、抚养孩子，并不断提高生活质量创造更多便利条件。

多项政策更加贴近劳动者生活

正处于成家立业、生育子女年龄阶段的工业园区工人是《人口法》新政策直接影响的群体之一。自该法于7月1日正式生效以来，许多劳动者开始了解相关新规定，尤其关注与生育、婴幼儿照护及家庭福利相关政策。

作为一名工人，也是一名正在抚养幼儿的母亲，我一直十分关注与劳动者相关的政策。对我来说，产假延长至7个月是一项非常切实的规定。多休一个月看似不多，但对于刚生完孩子的母亲来说却十分宝贵，不仅能有更多时间照顾孩子，也有助于身体更好地恢复后再重返工作岗位。

河内市柴同B工业园区的女工人陈氏兰

河内市台司工业园区的男工人阮文兴表示，对他来说，最切实的一项规定是丈夫在妻子生育期间也可以享受陪产假。孩子出生后的最初几天，妻子最需要丈夫陪伴，共同照顾新生儿、陪同就医以及处理家中的各种事务。这个时候能够多请几天假留在家里，确实意义重大。

河内市龙边坊哈内尔塑料泡沫股份公司工会主席刘洪云介绍说，通过与工会会员交流了解到，许多职工都十分关注《人口法》的新变化，因为这些政策都与他们的日常生活息息相关。不少会员还主动了解35岁前生育第二个孩子的相关扶持政策，或者申请保障性住房的机会。对劳动者而言，这些都是涉及群众切身利益的问题。他们都希望拥有稳定的工作、适宜的住房，并具备更好的条件抚养和教育子女。

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奠边省埔儿乡地方政府与青年团配合向当地民众开展普法教育活动。图自越通社


从统一政策到针对不同群体的解决方案

越南正进入人口形势发生深刻变化的新阶段。目前，全国生育率已降至每名妇女约1.93个子女，低于2.1个的更替水平，而且多个省市的生育率已低于更替水平。此外，地区间生育水平差异、生育性别比失衡以及提升人口素质需求迫切需要制定更加切合实际的人口政策。

在这一背景下，《人口法》的制定理念已由计划生育转向人口与发展。值得关注的不仅是新增了一系列扶持政策，更体现在政策设计思路的转变。该法不再对全体人口实行统一政策，而是根据不同群体在不同人生阶段的实际需求，分类完善和拓展相关支持政策。

对于年轻家庭，尤其是适龄生育夫妻，延长生育第二个孩子的女性劳动者产假、增设丈夫陪产假、对低生育率地区35岁前生育两个孩子的妇女给予支持以及优先申请保障性住房等一系列规定，均旨在为民众更加安心结婚成家、生育和照顾子女提供更有力的保障。

对于孕妇和儿童，该法重点完善了生殖健康服务、产前筛查和新生儿筛查等政策，旨在及早发现疾病和出生缺陷风险，从生命早期提高人口素质。对于老年人，该法则规定了健康照护政策，扩大社区养老服务模式应用范围，鼓励社会力量参与老年人照护工作，以适应人口老龄化进程带来的新需求。

可以看出，《人口法》不仅增加了一系列扶持政策，更标志着越南人口政策制定理念的一次重要转变。按照不同群体、不同人生阶段的实际需求设计政策，有助于夯实人口可持续发展的基础，提升人力资源质量和国民生活质量等。（完）

越通社
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