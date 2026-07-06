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2026年岘港国际烟花节为当地旅游增长注入动力

2026年岘港国际烟花节（DIFF）继续彰显其作为岘港特色旅游产品的地位，过夜游客超过55.7万人次，对服务、贸易和目的地形象推广等活动产生了显著的连锁效应，促进夏季旅游旺季的增长，同时巩固了岘港作为该地区节庆活动举办城市的领先地位。

2026年岘港国际烟花节为当地旅游增长注入动力。图自越通社
2026年岘港国际烟花节为当地旅游增长注入动力。图自越通社

越通社岘港市——经过五晚的淘汰赛，2026年岘港国际烟花节（DIFF）继续彰显其作为岘港特色旅游产品的地位，过夜游客超过55.7万人次，对服务、贸易和目的地形象推广等活动产生了显著的连锁效应，促进夏季旅游旺季的增长，同时巩固了岘港作为该地区节庆活动举办城市的领先地位。

为旅游和服务业增长注入动力

2026年岘港国际烟花节共设6个比赛夜，自2026年5月30日持续至7月11日，吸引来自中国、法国、日本、意大利、德国、中国澳门、葡萄牙、澳大利亚以及越南两支队伍共10支烟花队同台竞技。

岘港国际烟花节组委会表示，在完成5个预赛夜后，本届艺术节不仅呈现了精彩纷呈的视觉盛宴，更对餐饮、住宿、商业等服务业产生了显著溢出效应，为旅游旺季经济持续增长注入了强劲动力。烟花节期间，瀚江两岸始终吸引大量市民与游客驻足观赏，市中心各主要街道、餐厅、咖啡馆、游船、购物中心及休闲娱乐场所人气旺盛、运营活跃，共同营造出这座城市独具特色的夜间节庆氛围。

岘港市共接待过夜游客逾55.7万人次，同比增长34%。其中，国际游客超过23.3万人次，占过夜游客总量约42%。与此同时，国内游客超过32.4万人次，进一步彰显岘港国际烟花节对国内市场的吸引力。

岘港市人民委员会主席阮孟雄表示，“岘港——连接地平线”为主题的本届岘港国际烟花节展现了该城市在打造充满活力与创新形象的愿景，成为文化、旅游与国际合作的汇聚之地。

岘港市文化体育与旅游局局长张氏红幸认为，岘港国际烟花节继续发挥其作为该城市旅游产业增长引擎的重要作用。值得关注的不仅是游客数量的增长，更体现在客源质量、停留时间及消费水平的提升。该活动对住宿、交通、商业、餐饮及娱乐等多个领域产生了积极影响，为夏季旅游旺季服务业增长作出重要贡献。

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港国际烟花节成为岘港市富有吸引力的旅游产品。图自越通社

彰显国际节庆品牌 提升目的地形象

除旅游方面的积极成果外，2026年岘港国际烟花节还通过规模、组织质量及艺术价值的不断创新持续留下深刻印记，逐步确立其国际级节庆地位。

阮孟雄表示，今年岘港国际烟花节被《Travel + Leisure》杂志评选为全球最值得体验的九大夏季节庆之一。这被视为国际社会对该活动的吸引力、组织规模、艺术价值及品牌影响力给予的高度认可。

自2008年首次举办国际烟花比赛以来，经过近二十年的发展，岘港国际烟花节已成为为期一个多月的系列节庆活动，汇聚世界顶级烟花团队以及现代化艺术、音乐和科技表演活动。该活动不仅是文化亮点，而且已成为岘港标志性旅游产品。

从专业角度看，越南音乐家协会主席、岘港国际烟花节评委会成员阮德郑少将评价称，今年参赛队伍的艺术水平持续提升，带来更高艺术价值的表演。

与此同时，Global2000公司首席执行官、岘港国际烟花节评委会顾问娜迪亚‧夏奇拉‧王（Nadia Shakira Wong）认为，岘港国际烟花节的独特之处在于每个比赛夜均被打造为一场完整的艺术演出，将烟花、音乐、灯光与文化元素和谐相结合，使观众获得整体化体验。

专家认为，在岘港建设成为地区旅游、会奖与节庆中心的发展战略中，岘港国际烟花节日益凸显其作为特色旅游产品的重要作用，有助于提升目的地竞争力，吸引国际游客并推动服务经济发展。

经过5个预赛夜的激烈角逐，市民和游客的目光正聚焦于7月11日晚的总决赛。届时，中国队与葡萄牙队将上演巅峰对决。

凭借整个赛事期间所展现的强大吸引力，总决赛之夜预计将吸引大量观众到场观赏，进一步延续夏季旅游热度。与此同时，这一活动将继续巩固岘港国际烟花节作为越南最具代表性的文化旅游品牌之一的地位，为推动岘港建设成为亚洲领先的节庆与会展目的地作出积极贡献。（完）

越通社
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