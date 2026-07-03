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2026年上半年越南接待国际游客增长近15%

据越南国家旅游局旅游信息中心发布的数据显示，2026年6月，越南接待国际游客约170万人次，同比增长14.7%。累计今年上半年，国际游客到访量达近1230万人次，同比增长14.9%，完成今年既定目标的近50%。

2026年上半年越南接待国际游客增长近15%。图自越通社
2026年上半年越南接待国际游客增长近15%。图自越通社

越通社河内 ——据越南国家旅游局旅游信息中心发布的数据显示，2026年6月，越南接待国际游客约170万人次，同比增长14.7%。累计今年上半年，国际游客到访量达近1230万人次，同比增长14.9%，完成今年既定目标的近50%。

在全球经济仍面临不少挑战、地缘政治局势复杂多变的背景下，越南持续被视为一个安全、稳定、富有文化特色、竞争力价格以及不断提高服务质量的旅游目的地。同时，越南政府推行更为开放的签证政策，加强国际航线连接，促进国际合作，在重点市场加强旅游推广与促进活动，为吸引国际游客提供了重要动力。值得注意的是，尽管6月是国际客源市场的淡季，但国际游客到访量达近170万人次，并实现两位数增长。

航空入境游客达1012万人次，占国际游客总数的82.6%，同比增长11.4%；陆路入境游客约192万人次，同比增长37.5%；海路入境约20.9万人次，同比增长15.2%。

中国继续是越南最大客源市场，达270万人次；其次是韩国，达216万人次。这两个市场约占到访越南的国际游客总数的 40%。

俄罗斯游客达74.27万人次，同比增长185.8%，位居第三。这一结果反映恢复和扩大直达航线的有效性、俄罗斯游客对海滩度假日益增长的需求以及越南在气候、度假产品和具有竞争力的价格等方面的优势。

东南亚地区继续成为越南旅游业的重要增长引擎之一。其中，菲律宾以67.6%的增幅领跑，稳居越南十大客源市场之列。柬埔寨增幅为41.2%，新加坡增幅为29.4%，印度尼西亚增幅为26.5%，马来西亚增幅为23.4%，泰国增幅为10%。东盟内部旅游的蓬勃发展，加上地理位置相近、航线网络密集以及各项旅游扶持政策等优势，正推动东南亚成为越南旅游业稳定且可持续增长的市场。

在南亚，印度依然是越南的旅游热点，游客量增长了45.6%。两国开放更多直达航线和旅游推广活动帮助越南吸引了更多来自印度市场的游客。

今年上半年，欧洲是增长最快的地区，增长率达 56.1%。美国、加拿大、澳大利亚、新西兰等远程市场均保持两位数增长。

据越南国家旅游局的消息，2026年下半年，随着来自东北亚、欧洲和北美的市场旅游旺季（第三、四季度）的到来，越南旅游业将进入一个有利的发展时期。在签证政策持续优化、国际航线增加和旅游推广活动得到加强的背景下，上半年取得的成果有望为实现全年接待国际游客达2500万人次的目标奠定基础。（完）

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