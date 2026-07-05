废墟中的温情：越南救援队救助国际同行

越南公安部救援队成员范世雄大尉立即上前施以援手，及时协助这位国际同行。
成功将遇难者遗体从这栋8层建筑中运出后，越南公安部救援队终于迎来了难得的午餐和短暂的休整时间。队员们轻松愉快地交流，欢声笑语驱散了连日奋战带来的疲惫，也让紧张的救援现场多了一份温暖与力量。
在将一名遇难者遗体运出废墟的过程中，一名委内瑞拉救援队队员因吸入过多尸体腐败气体而出现眩晕症状。
越南公安部救援队成员范世雄大尉立即上前施以援手，及时协助这位国际同行。
成功将遇难者遗体从这栋8层建筑中运出后，越南公安部救援队终于迎来了难得的午餐和短暂的休整时间。队员们轻松愉快地交流，欢声笑语驱散了连日奋战带来的疲惫，也让紧张的救援现场多了一份温暖与力量。
7月5日上午，1号台风“美莎克”（MAYSAK）于7月4日晚在广宁省芒街登陆后，已深入中国广西壮族自治区南部，强度减弱至8级、阵风10级，并继续减弱为热带低压。
庆和省境内拥有数百年历史的占婆塔群不仅是历史见证者和独特建筑，更是充满活力的文化信仰活动空间。历经岁月沉浮，这些遗产正为在祖国发展进程中守护同胞们的文化“精髓”贡献力量。
目前，九龙江三角洲水稻产量和大米出口量分别占越南全国总量的50%以上和90%以上。然而，该地区也是越南受气候变化影响最为严重的地区之一，海水入侵、地面沉降以及淡水资源短缺等问题日益突出。在此背景下，推动稻米生产向低排放、绿色化转型，已成为实现产业可持续发展的必由之路。
7月4日上午，越南政府在政府驻地召开2026年6月份政府例行会议暨政府与各地方视频会议，与全国34个省市分会场进行视频连线。越共中央总书记、国家主席苏林出席会议并在会上发表指导性讲话。
在委内瑞拉开展国际搜救行动的第四天，越南救援队伍不畏艰险，与当地及国际救援力量密切协作，持续扩大搜救范围。凭借坚定的信念和专业高效的救援能力，救援人员再次发现并成功转运出多具遇难者遗体。
近年来，越南莱州省昆哈乡（Khun Há）越来越多的山区妇女通过从事手工刺绣，实现了收入稳定增长。
一座不断创新、锐意进取的城市，其发展愿景与跨国企业的战略布局高度契合。1994年，德国博世集团（Bosch）在胡志明市设立代表处，当时仅有10名员工；2007年，博世越南法人公司正式成立。经过30多年的深耕发展，其在越南员工规模已接近6000人，成为集团全球业务版图中最具活力的发展中心之一。
7月3日下午，越南政府总理黎明兴在政府驻地就《国家数字总体架构框架》与公安部、科技部及有关部门和机关举行工作会议。
一号台风正径直朝向北部湾，阵风可达11级。越南北部整个防灾系统已启动至最高级别。为应对此台风，7月3日下午，越南农业与环境部与各地方召开紧急会议，主动制定应对方案。
越南救援队表示，将继续全力以赴，尽快完成负责区域的搜救任务，并及时转战其他受灾区域开展支援，争分夺秒搜寻更多受灾人员，为帮助委内瑞拉尽早开展灾后恢复重建作出积极贡献。
包括越南救援队在内的国际救援力量的到来，为普拉亚格兰德民众提供了切实帮助，也为当地居民战胜灾害、恢复重建、逐步回归正常生活注入希望。
在高温天气下，赴委内瑞拉执行任务的越南救援队利用现场间隙就地用餐，随后继续投入搜救工作。
7月2日，胡志明市市委、人民议会、人民委员会、越南祖国阵线胡志明市委员会在胡志明市隆重举行西贡-嘉定市被命名为胡志明市50周年（1976年7月2日 - 2026年7月2日）纪念典礼。
7月2日，越南政府总理黎明兴在河内会见了正在对越进行工作访问的日本国际协力银行（JBIC）董事长前田匡史（Maeda Tadashi）。
当地时间7月1日，救援队继续在受灾最严重的地区——拉瓜伊拉州卡蒂亚拉马尔郡普拉亚格兰德区展开遇难者搜寻工作。在现场的第二天，队员们扩大了搜索区域。尽管有遇难者被困的位置地形特别危险，但凭借过硬的本领、经验和合适的装备，救援队克服了困难，以“助人如助己”的崇高国际精神完成任务。
近日，在河静省各烈士陵园，省烈士遗骸搜寻、迁葬及身份确认工作指导委员会正抓紧开展无名烈士遗骸发掘和生物样本采集工作，为DNA鉴定做好准备。
一件与越南历史紧密相关的特殊艺术作品近日在法国展出。那就是著名画家巴勃罗·毕加索于1954年为庆祝《日内瓦协议》签署、结束印度支那战事而创作的《和平万岁》画作。
为实现新时代首都发展愿景，河内市正持续加大招商引资力度，为城市发展注入强劲动能，以科技创新和创新驱动作为经济增长的重要引擎，稳步推进“人工智能城市（AI City）”建设。
7月1日下午，越共中央政治局在河内召开2024年12月22日签发关于实现科学技术、创新与国家数字化转型突破性发展的第57号决议一年半实施情况初步总结会议。
7月1日上午，越共中央政治局在河内召开会议，对政治体系总体组织模式和三级政府模式运行一年进行初步总结。越共中央总书记、国家主席苏林在会议上发表讲话。