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废墟中的温情：越南救援队救助国际同行

在将一名遇难者遗体运出废墟的过程中，一名委内瑞拉救援队队员因吸入过多尸体腐败气体而出现眩晕症状。

越南公安部救援队成员范世雄大尉立即上前施以援手，及时协助这位国际同行。

成功将遇难者遗体从这栋8层建筑中运出后，越南公安部救援队终于迎来了难得的午餐和短暂的休整时间。队员们轻松愉快地交流，欢声笑语驱散了连日奋战带来的疲惫，也让紧张的救援现场多了一份温暖与力量。

#地震 #委内瑞拉 #国际义务
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