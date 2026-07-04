破解制约瓶颈 全力以赴实现经济两位数增长的目标

会议重点讨论和评估2026年6月及第二季度经济社会发展形势、公共投资资金分配和拨付情况、国家目标计划实施进展、2026年上半年国家财政预算执行情况、政府及政府总理的指导和调控工作以及2026—2027学年开学准备工作。

苏林在会上发表指导性讲话时指出，尽管世界经济面临诸多困难，但越南2026年上半年取得的成绩值得充分肯定。苏林同时也坦率指出当前仍存在不足之处和巨大挑战，即2026年上半年经济增长约8.2%，未达到既定9.7%的目标。全国34个省市中有25个未完成上半年增长目标，其中河内市和胡志明市均未达到预期要求。

苏林要求，下半年必须集中力量解决短板弱项，破解发展瓶颈。苏林强调，教育培训和人力资源开发是国家发展的重要优势。因此，必须全面提升国家科技水平，培养更多工程师、专家和科学家来引领经济发展；从本学年开始统筹推进学前到高等教育改革，并与医疗保健相衔接。苏林明确指出，对教育、儿童和青年一代培养的投入，就是对国家未来的投资。

关于下一阶段重点任务，苏林要求立即破解发展瓶颈，推动经济增长至少10%，保持宏观经济稳定运行。充分发挥公共投资的引领作用，激发民间投资活力，提升国内企业竞争能力。保护出口市场，降低对单一市场的依赖，增强国内工业发展能力。全力保障能源安全、粮食安全、水资源安全、数据安全和数字主权；持续完善体制机制，优化营商环境，确保两级地方政府高效顺畅运行。

领会总书记、国家主席苏林的指导精神，黎明兴总理发表讲话时强调，政府要求各部委、各地方提升履职能力，落实好苏林总书记、国家主席的指导意见。特别是增长速度较低的地方，需根据政府的指示仔细梳理增长方案，将其具体化为突破性任务。

政府总理指示，要加快推进各项交通、机场、能源超级项目以及服务于2027年APEC会议的基础设施建设进度。政府将坚决削减公共投资资金到位缓慢的部委和地方的预算指标，并将其作为直接考核干部能力的硬性标准。在释放传统增长动力的同时，黎明兴总理要求在新型动力上取得突破，如颁布《国家数字总体架构框架》、实现与国家数据中心的数据对接，确保在2026年必须产出具体成果和科技产品。

在民生与医疗方面，政府总理要求加大烈士遗骸归葬行动力度，开展免费诊疗，在7月10日前必须将越德医院第二分院投入运营。（完）

​

​