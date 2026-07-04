经济

上半年零售服务业增长近13% 消费继续成为拉动经济增长的亮点

据越南财政部统计局于7月3日上午公布的《2026年二季度及上半年经济社会形势报告》，6月份贸易与消费服务活动继续保持活跃态势。具体的是，6月份消费品零售总额和消费服务收入约达665.6万亿越盾（折合人民币1707亿元），环比增长1.1%，同比大幅增长14.8%。

资料图。图自越通社
资料图。图自越通社

越通社河内——据越南财政部统计局于7月3日上午公布的《2026年二季度及上半年经济社会形势报告》，6月份贸易与消费服务活动继续保持活跃态势。具体的是，6月份消费品零售总额和消费服务收入约达665.6万亿越盾（折合人民币1707亿元），环比增长1.1%，同比大幅增长14.8%。

2026年二季度，按现行价格计算的消费品零售总额和消费服务收入约达1977.6万亿越盾（折合人民币5070亿元），较上一季度增长3.4%，同比增长13.9%。

这一成果使2026年上半年消费品零售总额和消费服务收入累计达3889.5万亿越盾（折合人民币9973亿元），同比增长12.9%。扣除价格因素后，实际增长率达7.3%，反映出国内购买力和消费需求正在强劲复苏。

2026年上半年，在收入结构中，商品零售营业收入规模最大，达2941.8万亿越盾，占75.6%，同比增长12.5%。其中，宝石和贵金属增长31.3%，成品油增长15.3%，木材及建筑材料增长13.2%，纺织品增长12.5%。

增长率令人瞩目的地方包括广宁省（14.1%）、岘港市（13.9%）、芹苴市（12.9%）、河内市和海防市（12.7%）、胡志明市（12.1%）。

与此同时，住宿餐饮服务收入达493万亿越盾（折合人民币1264亿元），同比增长15.6%，其他服务营业收入达404.9万亿越盾（折合人民币1038亿元），同比增长12.5%，进一步彰显整个服务业的全面复苏态势。

特别是，上半年旅游业营业收入达49.8万亿越盾（折合人民币128亿元），同比增长15.0%。其中，庆和省增幅最为显著，达32.2%；顺化市和广宁省分别增长27.7%和27.1%。

随着商贸市场持续活跃，2026年6月及上半年交通运输活动也保持积极发展态势。2026年上半年，客运量达34.031亿人次，同比增长18.8%；货运量达16.194亿吨，同比增长13.2%。

2026年上半年服务业经济运行中的一大亮点，是国际游客到访量持续增长预计达1230万人次，同比增长14.9%。

按客源地区划分，亚洲仍是越南最大的国际客源市场，游客量超过906万人次。然而，欧洲市场增速最为突出，同比增长56.1%，游客人数接近210万人次。

总体来看，零售市场持续向好，以及服务业的强劲复苏，进一步彰显了国内消费作为2026年上半年经济增长重要动力之一的重要作用。（完）

安江省周富乡ANTESCO公司用于出口的冷冻芒果产品加工生产线。图自越通社

越南农产品出口：通过数字化与科技创新打破技术壁垒

当前，进口市场对技术标准、溯源要求及可持续发展门槛不断提高，越南农产品因此进入关键的转型阶段。与此同时，传统劳动力成本与产量优势正逐渐缩小，科技应用、数据透明度以及绿色标准日益成为提升出口竞争力的重要支撑。

越通社
#Kinh tế tư nhân #NQ 68 #上半年 #零售服务业 #消费 #经济增长 #亮点 越南
关注 VietnamPlus

民营经济发展

相关新闻

2026年前5个月，越南商品零售和服务业收入增长11.2%。图自越通社

越南国内消费强劲增长，成为经济亮点

据越南财政部统计局数据显示，2026年前5个月，商品零售和服务业收入总额约达3185万亿越盾，同比增长11.2%。剔除价格因素后，增长率仍达6.1%，表明国内购买力和消费需求保持积极复苏势头。

胡志明市居民优先选择绿色、对家庭健康安全的产品。图自越通社

刺激消费：不仅靠降价，更需创造新动力

随着夏季消费旺季来临，各类促销活动持续升温。然而，单纯降价已不再是刺激消费的唯一手段。越来越多零售企业开始注重提升购物体验、推进数字化转型，并拓展现代商业生态体系，以增强消费者黏性。

马来西亚游客在岘港市瀚市场参观购物。图片来源：越通社

旅游旺季带动服务业和零售业增长

岘港市近日启动2026年夏季促销活动，活动从6月6日持续至8月31日。这是一项大规模商贸促进活动，旨在刺激消费需求，营造热烈的购物氛围，吸引市民和游客参与消费，推动服务业和零售业发展。

更多

CPTPP各成员国部长及代表出席会议。多边贸易政策司供图

越南在CPTPP会议上发挥协调作用

据工贸部7月3日下午发布的消息，在2026年《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）轮值主席国年框架下，越南于2026年6月26日主持召开了CPTPP部长级视频会议以及CPTPP委员会第十次会议。

胡志明市盖梅海港系统的Gemalink国际港。图自越通社

2026年第二季度越南国内生产总值增长8.39%

2026年第二季度国内生产总值（GDP）同比增长8.39%。其中，农林渔业增长4.06%，对经济增加值增长的贡献率达5.65%；工业和建筑业增长10.51%，贡献率达50.07%；服务业增长7.87%，贡献率达44.28%。

胡志明市VSIP工业区。图自越通社

第10-NQ/TW号决议：胡志明市由引资迈向构建FDI生态系统

以胡志明主席的名字命名半个世纪以来，胡志明市始终在越南经济发展进程中发挥引领作用。从革新初期侧重吸引外商直接投资（FDI）资金，以发展制造业，到如今转向吸引高质量资本，为国家新一轮增长周期奠定基础。

永隆省Vina T&T集团公司工人正在包装红心青皮柚产品，用于出口。图自越通社

今年前6个月越南果蔬出口额增长近18%

越南农业与环境部表示，2026年第二季度果蔬出口额预计约达21.8亿美元。今年前6个月累计果蔬出口额约达36.5亿美元，同比增长17.8%，继续成为农业与农村发展行业中保持高增长势头的产品类别之一。

参加贸易促进会议的代表们参观会议期间举行的展销会。图自越通社

贸易促进：越南商品走深走远的必由路径

当前，贸易促进活动不再局限于举办几场展销会或对接会。对企业而言，如今他们更迫切需要了解市场需求、产品改良方向、合适的投放渠道以及精准对接的目标伙伴。换言之，贸易促进正日益成为企业经营战略的核心组成部分，而不再是像过去那样仅作为一项辅助性工作。

越南电子商务自7月1日起迈入了新的发展阶段：《电子商务法》正式生效。图自越通社

《电子商务法》：构建透明数字市场

越南电子商务自7月1日起迈入了新的发展阶段：《电子商务法》正式生效。新法有望解决长期存在的假冒伪劣商品及不正当竞争等弊端，从而巩固消费者信心，推动电子商务市场可持续发展。