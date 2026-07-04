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传统手工刺绣助力山区妇女增收

近年来，越南莱州省昆哈乡（Khun Há）越来越多的山区妇女通过从事手工刺绣，实现了收入稳定增长。

东包一村是当地从事出口刺绣加工人数较多的村寨之一。凭借勤劳，细心和灵巧的双手，妇女们很快掌握了企业要求的刺绣工艺，能够熟练完成各种图案。刺绣工作虽然需要耐心和细致，却非常适合山区妇女，可以在家完成，充分利用农闲时间，为家庭增加稳定收入，减轻生活压力。

莱州省昆哈乡东包一村妇女协会分会会长陶氏教：“我们村里的妇女农活结束后也有空闲时间，因此我们鼓励大家到公司参加培训，现在大家都学会了按照样品进行刺绣。每个月可以赚到大约200万至300万越盾，具体收入取决于个人投入的时间，姐妹们的生活条件也因此得到改善。”

过去，昆哈乡妇女主要依靠种田，没有其他收入来源。自从承接企业刺绣加工订单后，许多妇女实现了灵活就业。企业还定期开设培训班，帮助大家不断提高技能。

莱州省昆哈乡东包一村党支部书记滔文多：“以前，妇女们干完农活后基本没有其他事情可做。公司来到村里后，大家参加培训，一起打工。如今，每人每月可以增加200万至300万越盾收入，不仅提高了妇女自身收入，也改善了家庭生活。”

目前，昆哈乡约有450名劳动者从事刺绣加工，其中大多数为妇女。刺绣这份工作不仅拓宽了当地妇女的增收渠道，也为农村劳动力创造了就业机会，持续改善了不少家庭的生活水平。

莱州省昆哈乡经济办公室主任范文孝：“我们利用农闲时间组织宣传和进行技能培训，不断提高妇女的刺绣水平。如今，村民们已经认识到这份工作每个月可以给她们增加约300万越盾收入，所以积极参加。

刺绣加工业的发展，不仅为昆哈乡妇女创造了就业机会，增加了收入，也促进当地居民家庭经济发展，进一步激发了妇女依靠自身劳动改善生活，创造幸福未来。（完）

#刺绣 #传统手工艺 #文化 #山区 #少数民族
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