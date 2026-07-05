古占婆塔——永恒遗产的空间与建筑之美

庆和省目前保存有四座古塔，历经时光考验而巍然屹立，包括都荣坊的波克隆加来塔、顺北乡的和来塔、福友乡的波罗迷塔和北芽庄坊的婆那加塔。其中，波克隆加来塔被认为是保存相对完整且最美丽的塔群。特别之处在于，建造塔砖的粘合结构至今仍是一个未解之谜，为工程增添了神秘色彩和永恒之感。

庆和省都荣坊波克隆加来塔讲解员 道元性：“波克隆加来塔遗迹最突出的特点在于砌砖技术。该塔采用几乎不露粘合剂的砌砖工艺，这对研究人员来说至今仍是个谜。塔身各面装饰精美，饰有灵物和神像，反映了古代占婆人的文化生活、宗教信仰和艺术思维。

凭借无价的历史和艺术价值，波克隆加来塔和和来塔于2016年被公认为国家级特殊建筑艺术遗迹；婆那加塔于2025年1月被公认为国家级特殊遗迹。而波克隆加来国王雕像则于2024年被公认为国宝。占婆塔的非凡魅力每年吸引了数十万游客前来参观和探索。

胡志明市游客 胡玉金银：“占婆塔美丽而古朴，所以我前来参观，想看看昔日的建筑是怎样的。”

胡志明市游客 阮维英：“越南文化非常多元化，比如占婆文化是这种多元文化的亮点之一，非常吸引外国游客来越南旅游，并了解更多关于越南多元文化、美食、人文和宗教的信息。”

占婆塔不仅是建筑遗迹，更是组织传统节日活动的“核心空间”，典型的有占族和拉格莱族的卡特节。这一遗产有助于肯定文化在弘扬多样性和增进民族团结方面的重要作用。

波克隆加来塔管理委员会副主任 董文让：“对于庆和省内的占婆塔遗迹群，我们目前正在弘扬和保护与遗迹相关的内容。例如，占族人从古至今的传统节日和文化活动仍得到保留，如制陶技艺、织布技艺的传承与展示。我们还在遗迹内继续发挥民间文艺的作用，为国内外游客提供服务，宣传占族人独特的艺术。”

如今，占婆塔不仅是文化的象征，更广泛传播，将庆和的形象带到全国乃至世界。从卡特节到全国占族文化节，都是占族人不仅懂得守护“文化精髓”，而且懂得有效开发和弘扬民族文化的生动证明。（完）