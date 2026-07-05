Multimedia

视频

古占婆塔——永恒遗产的空间与建筑之美

庆和省境内拥有数百年历史的占婆塔群不仅是历史见证者和独特建筑，更是充满活力的文化信仰活动空间。历经岁月沉浮，这些遗产正为在祖国发展进程中守护同胞们的文化“精髓”贡献力量。

庆和省目前保存有四座古塔，历经时光考验而巍然屹立，包括都荣坊的波克隆加来塔、顺北乡的和来塔、福友乡的波罗迷塔和北芽庄坊的婆那加塔。其中，波克隆加来塔被认为是保存相对完整且最美丽的塔群。特别之处在于，建造塔砖的粘合结构至今仍是一个未解之谜，为工程增添了神秘色彩和永恒之感。

庆和省都荣坊波克隆加来塔讲解员 道元性：“波克隆加来塔遗迹最突出的特点在于砌砖技术。该塔采用几乎不露粘合剂的砌砖工艺，这对研究人员来说至今仍是个谜。塔身各面装饰精美，饰有灵物和神像，反映了古代占婆人的文化生活、宗教信仰和艺术思维。

凭借无价的历史和艺术价值，波克隆加来塔和和来塔于2016年被公认为国家级特殊建筑艺术遗迹；婆那加塔于2025年1月被公认为国家级特殊遗迹。而波克隆加来国王雕像则于2024年被公认为国宝。占婆塔的非凡魅力每年吸引了数十万游客前来参观和探索。

胡志明市游客 胡玉金银：“占婆塔美丽而古朴，所以我前来参观，想看看昔日的建筑是怎样的。”

胡志明市游客 阮维英：“越南文化非常多元化，比如占婆文化是这种多元文化的亮点之一，非常吸引外国游客来越南旅游，并了解更多关于越南多元文化、美食、人文和宗教的信息。”

占婆塔不仅是建筑遗迹，更是组织传统节日活动的“核心空间”，典型的有占族和拉格莱族的卡特节。这一遗产有助于肯定文化在弘扬多样性和增进民族团结方面的重要作用。

波克隆加来塔管理委员会副主任 董文让：“对于庆和省内的占婆塔遗迹群，我们目前正在弘扬和保护与遗迹相关的内容。例如，占族人从古至今的传统节日和文化活动仍得到保留，如制陶技艺、织布技艺的传承与展示。我们还在遗迹内继续发挥民间文艺的作用，为国内外游客提供服务，宣传占族人独特的艺术。”

如今，占婆塔不仅是文化的象征，更广泛传播，将庆和的形象带到全国乃至世界。从卡特节到全国占族文化节，都是占族人不仅懂得守护“文化精髓”，而且懂得有效开发和弘扬民族文化的生动证明。（完）

越通社
#庆和省 #文化信仰 #文化
关注 VietnamPlus

文化之光

从决议到实践

相关新闻

家庭——越南文化价值体系的起点

家庭——越南文化价值体系的起点

在深度融入国际、推进数字化转型和社会生活快速变化的背景下，越南家庭既面临新的发展机遇，也面临诸多挑战。因此，建设和发挥家庭价值体系不仅是每个家庭的任务，更是发展文化、塑造越南人和巩固国家内生力量的重要解决方案。

探索越南四屏画中的文化深度

探索越南四屏画中的文化深度

民间画作乃至四屏画这一画种是越南美术史发展的一部分，是先祖留给后代子孙的典型遗产。在成立和发展的60年里，越南美术博物馆收藏着近2500件越南民间画作，涵盖多种画类，其中四屏画有近100套完整画作。

2026年河内莲花节热闹登场 莲花讲述河内故事

2026年河内莲花节热闹登场 莲花讲述河内故事

主题为“河内莲色”的2026年河内莲花节于26日晚在河内市西湖坊李自重花园正式拉开帷幕。本届莲花节期间举办一系列丰富多彩的文化艺术活动，旨在弘扬莲花在越南文化生活中的价值，并进一步推广首都河内的旅游形象。

占族宝竹陶艺村焕发蓬勃生机

占族宝竹陶艺村焕发蓬勃生机

提到占族陶器，最负盛名的莫过于庆和省宝竹传统陶艺村。在这里，制陶的每一道工序均由妇女以纯手工方式完成，这项古老技艺不仅世代相传，更成为占族文化不可或缺的重要组成部分。

胡志明市将博物馆定位为创意经济增长链条中的核心环节

胡志明市将博物馆定位为创意经济增长链条中的核心环节

落实越共中央政治局第80号决议，将文化视为重要的内生资源，胡志明市正通过高科技手段推动博物馆体系从“静态展示”向“动态体验”转型。这不仅是一场遗产保护的故事，更是一项旨在助力该市实现两位数经济增长目标的经济战略。

越中通过出版合作加强知识的连接

越中通过出版合作加强知识的连接

主题为“以书为媒 交流对话 合作共赢”的第三十二届北京国际图书博览会于6月17日至21日在北京国家会议中心举行。由越南出版、印刷和发行局以及文化体育与旅游部民族文化出版社组成的代表团参展。

更多

低排放水稻为越南稻米产业转型升级注入新动能

低排放水稻为越南稻米产业转型升级注入新动能

目前，九龙江三角洲水稻产量和大米出口量分别占越南全国总量的50%以上和90%以上。然而，该地区也是越南受气候变化影响最为严重的地区之一，海水入侵、地面沉降以及淡水资源短缺等问题日益突出。在此背景下，推动稻米生产向低排放、绿色化转型，已成为实现产业可持续发展的必由之路。

迎战余震、攻坚危楼！越南救援队突破救援极限

迎战余震、攻坚危楼！越南救援队突破救援极限

在委内瑞拉开展国际搜救行动的第四天，越南救援队伍不畏艰险，与当地及国际救援力量密切协作，持续扩大搜救范围。凭借坚定的信念和专业高效的救援能力，救援人员再次发现并成功转运出多具遇难者遗体。

半个世纪厚积薄发 胡志明市迎来新一轮外资热潮

半个世纪厚积薄发 胡志明市迎来新一轮外资热潮

一座不断创新、锐意进取的城市，其发展愿景与跨国企业的战略布局高度契合。1994年，德国博世集团（Bosch）在胡志明市设立代表处，当时仅有10名员工；2007年，博世越南法人公司正式成立。经过30多年的深耕发展，其在越南员工规模已接近6000人，成为集团全球业务版图中最具活力的发展中心之一。

一号台风逼近北部湾，越南北部严防暴雨

一号台风逼近北部湾，越南北部严防暴雨

一号台风正径直朝向北部湾，阵风可达11级。越南北部整个防灾系统已启动至最高级别。为应对此台风，7月3日下午，越南农业与环境部与各地方召开紧急会议，主动制定应对方案。

越南救援队以最高责任担当与过硬本领，全力搜寻遇难者

越南救援队以最高责任担当与过硬本领，全力搜寻遇难者

当地时间7月1日，救援队继续在受灾最严重的地区——拉瓜伊拉州卡蒂亚拉马尔郡普拉亚格兰德区展开遇难者搜寻工作。在现场的第二天，队员们扩大了搜索区域。尽管有遇难者被困的位置地形特别危险，但凭借过硬的本领、经验和合适的装备，救援队克服了困难，以“助人如助己”的崇高国际精神完成任务。