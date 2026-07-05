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低排放水稻为越南稻米产业转型升级注入新动能

目前，九龙江三角洲水稻产量和大米出口量分别占越南全国总量的50%以上和90%以上。然而，该地区也是越南受气候变化影响最为严重的地区之一，海水入侵、地面沉降以及淡水资源短缺等问题日益突出。在此背景下，推动稻米生产向低排放、绿色化转型，已成为实现产业可持续发展的必由之路。

越南稻米产业协会副主席 黎青松：“当前正是重新规划水稻生产布局、全面推广低排放种植模式的重要契机。低排放种植不仅能够降低生产成本、改善生态环境，还能提高农民收入，因此得到了农户、合作社和企业的广泛支持与积极响应。”

截至2026年年中，越南低排放水稻种植已由试点示范阶段迈入规模化推广阶段，并发展成为全国规模最大的农业绿色转型项目之一，与实现2050年净零排放目标紧密衔接。该项目以越南政府于2023年底批准实施的《2030年前九龙江三角洲100万公顷优质、低排放稻米与绿色增长协同发展项目》为依托，不仅致力于减少温室气体排放，还着力推动稻米产业提质增效、提升农民收入。

项目实施仅两年多，参与面积便已远超既定目标，充分体现了农户、合作社和企业对稻米产业绿色发展方向的高度认同。从九龙江三角洲起步，低排放水稻种植模式正加快向红河三角洲推广，覆盖范围持续扩大。

海防市农业与环境厅副厅长 梁氏检：“海防市自2024年起推广低排放水稻种植模式。目前，全市低排放水稻种植面积每季已超过1万公顷。实践证明，这一模式成效初显，农民不仅改变了传统种植方式，还保障了生产产量。”

随着国际市场对绿色环保和可持续发展要求不断提高，低排放种植模式进一步增强了越南大米的国际竞争力。如今，全球消费者不仅关注产品品质和价格，更加重视生产过程是否绿色、环保、可持续。建设低排放原料基地，正为越南大米更好融入全球供应链培育新的竞争优势。

美国驻越南大使馆农业参赞 拉尔夫·比恩（Ralph Bean）：“稻米产业对保障粮食安全至关重要，不仅关系一个国家，也关系全球粮食安全。越南是世界第二大大米出口国。通过发展低排放稻米种植，越南将成为美国及其他国家在维护全球粮食供应安全方面值得信赖的重要合作伙伴。”

当前，越南稻米产业正由追求产量增长加快转向注重单位面积产出效益的提升。低排放水稻不仅是一项农业技术创新，更正成为提高农民收入、打造绿色稻米品牌、实现2050年净零排放目标的重要抓手，也将为越南稻米产业迈向更加优质、更加绿色、更高附加值的发展新阶段注入新的动力。（完）

#九龙江三角洲 #水稻 #绿色化转型
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