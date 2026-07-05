文化

通过独特的声音艺术展览空间提升遗产价值

位于北嘉义坊的林同省博物馆声音展览馆正成为游客探索得农联合国教科文组织世界地质公园旅程中的热门目的地。这一空间将文化、历史、自然与现代互动技术相结合，为遗产保护和价值弘扬带来了新的方式。

"水之声"空间的一角。图自越通社
"水之声"空间的一角。图自越通社

越通社河内——位于北嘉义坊的林同省博物馆声音展览馆正成为游客探索得农联合国教科文组织世界地质公园旅程中的热门目的地。这一空间将文化、历史、自然与现代互动技术相结合，为遗产保护和价值弘扬带来了新的方式。

展览馆建于2019年，面积约200平方米，包括8个陈列空间，涵盖7个声音主题：石、风、水、木、火、光和人。通过法国Scenocosme艺术家团队设计的互动艺术作品，游客可以直接创造出声音、光影和动态，从而更深刻地感受人与自然的联系。

旅程的亮点是"石之声"空间，再现了距今约2500-2000年的得加石琴的故事。艺术家们从这一考古实物中汲取灵感，应用传感技术再现古老乐器的声音，帮助参观者以直观、生动的方式了解考古价值。

"风之声"、"木之声"以及"水、火与光之声"等空间继续带来多感官体验。参观者可以通过呼吸或手机光线制造声光效果，同时感受大自然熟悉的声音，如溪流、瀑布或山林风声，通过现代技术得以再现。

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通过独特的声音艺术展览空间提升遗产价值。图自越通社

特别是在"我们的声音"区域，每位游客都成为艺术作品的一部分。当多人同时互动时，声光交融成一曲共同的和声，传递出关于连接、分享以及建设与自然和谐共处的可持续发展社区的责任信息。

展览空间还通过锣钲声、笛声以及墨侬、埃地、嘉莱等同胞的多种传统乐器，介绍了西原各民族的文化特色，有助于游客更深入地了解当地文化生活。

林同省博物馆馆员阮氏玄簪介绍，这是一个独特的互动音声展示空间，被评为越南乃至东南亚地区独一无二，同时也是得农联合国教科文组织世界地质公园41个景点中的第31个。自2026年初至今，展览馆已接待游客约7000人次。今后博物馆将继续与学校、旅行社和社会组织合作，扩大参观和体验项目，有助于丰富文化旅游产品，提升地方遗产价值。（完）

越通社
#声音艺术展览 #遗产价值 #互动艺术作品 越南
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