越南公民荣获“全球公民社区奖”

越通社河内——越通社驻日本记者报道，7月5日在大阪举行的第18届国际友好文化交流活动框架下，关西地区越南人协会主席黎商女士被国际友好促进组织（IHA）授予“全球公民社区奖”。该奖项旨在表彰在文化交流、社区连接以及促进国际友谊活动中所作出的杰出贡献。



据证书内容，黎商之所以获此殊荣，是因为她在增进各民族相互理解、促进国际文化交流、开展多项切实的社区公益活动，以及在文化、教育、经济和人力资源开发等领域中搭建越日合作桥梁方面作出了积极贡献。



在担任关西地区越南人协会主席期间，黎商女士与协会委员会开展了多项具有意义的项目，旨在支持在日越南人社群、保护越南语和民族文化特色、加强与日本政府及各组织的关系，同时推动民间交流与越日双边合作。



国际友好促进组织（IHA）主席新庄武（Shinjo Takeshi）在仪式上致辞时，高度评价黎商女士多年来所作出的贡献。他认为，她的各项活动为增强各社区之间的凝聚力、促进民间交流以及弘扬国际友好精神作出了积极贡献。



关西地区越南人协会成员进行的“平安——奋发图强新纪元”书法表演节目。图自越通社

主办方表示，黎商是2026年度唯一获得该奖项的外国人，展现了在日越南人社区在国际文化交流舞台上的印记。



黎商在接受越通社记者采访时激动地说：“这不仅是我个人的荣誉，也是对关西地区越南人协会以及在日越南人社群的认可。这一奖项是巨大的鼓舞，激励着我们继续为文化交流、社区对接活动以及筑牢越日友好关系作出积极贡献。”



黎商成为2026年度唯一获得“全球公民社区奖”的外国人，不仅是对她个人奉献的认可，还强调了在日越南人社区在民间外交、文化交流和国际合作活动中日益发挥的积极作用，有助于向国际友人展现一个友好、动态和融入国际的越南形象。



国际友好促进组织（IHA）委员山本先生在接受越通社记者采访时评价称，黎商女士是一位非常积极的外籍人士，在建设越南人社区以及为日本社会作出贡献方面开展了许多富有成效的活动。山本认为，在日本的外籍群体中，越南人是一个积极的社区，为日本的经济与社会作出了诸多贡献。（完）