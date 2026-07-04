越南统计局：劳动力市场趋于活跃 就业形势总体改善

越通社河内——据越南财政部统计局于7月3日上午公布的《2026年二季度及上半年经济社会形势报告》，2026年二季度及上半年，越南劳动力市场继续保持复苏和稳定发展态势。全国劳动力和就业人员总量为5260万人，同比增加6725万人；而失业率和就业不足率继续维持在较低水平。



具体的是，2026年二季度，全国15岁及以上人口约为5380万人，较上一季度增加17.56万人，同比增加69.35万人。2026年上半年，全国15岁及以上人口累计达5370万人，同比增加69.07万人。



2026年上半年，受过培训并持有文凭、证书的劳动者比例为29.7%，同比增加0.8个百分点，表明劳动力资源素质正在逐步提升。



2026年二季度，全国就业人员总量约为5270万人，较上一季度增加17.02万人，同比增加68.83万人。2026年上半年，全国就业人员总量累计达5260万人，同比增加67.25万人。



2026年二季度，劳动年龄人口就业不足率为1.62%，较上一季度下降0.05个百分点，同比下降0.11个百分点。2026年上半年劳动年龄人口就业不足率为1.65%，同比下降0.07个百分点。其中，城镇地区就业不足率为1.24%，农村地区为1.92%。



2026年二季度，劳动年龄人口失业率为2.23%，其中城镇地区为2.49%，农村地区为2.06%。2026年上半年劳动年龄人口失业率为2.22%，同比持平，其中城镇地区为2.47%，农村地区为2.05%。



越南统计局领导指出，一个值得关注的是，劳动力结构调整继续朝着积极方向推进，与经济结构转型进程相适应。农林渔业的就业人数持续减少，而工业、建筑业和服务业就业人数不断增加。2026年上半年，农林渔业就业人数同比减少了20.26万人；相反，工业和建筑业就业人数则增加47.41万人，服务业就业人数增加了40.09万人。



截至目前，服务业就业人数约2160万人，占全国就业总人数的40.9%；工业和建筑业就业人数约1770万人，占33.9%；而农林渔业就业人数占比则降至约25.2%。



可以肯定的是，2026年上半年，越南劳动力市场继续保持积极发展态势。劳动力由农业向工业、建筑业和服务业转移的趋势更加明显，反映出越南经济结构正朝着现代化方向持续转型。（完）



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