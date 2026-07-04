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做好宗教政策，凝聚高度共识，加快重点项目进度

在北宁省嘉平国际机场项目征地拆迁过程中，多个宗教活动场所或民间信仰活动场所被纳入搬迁范围。

北宁省嘉平国际机场项目施工现场。图自越通社
北宁省嘉平国际机场项目施工现场。图自越通社

越通社北宁省——在北宁省嘉平国际机场项目征地拆迁过程中，多个宗教活动场所或民间信仰活动场所被纳入搬迁范围。为全面落实党的主张和国家关于信仰、宗教的政策，北宁省已指示各级各行业优先安排土地基金，制定合理方案，对各个宗教活动场所或民间信仰活动场所进行搬迁和返还，获得神职人员、信教群众和人民的广泛认同和支持，为加快重点项目进度作出贡献。

提前移交土地使用权证

北宁省嘉平乡吴村教堂位于征地拆迁范围内。面对紧迫要求，嘉平乡已与各厅局和教区代表密切配合，全面核查土地管理和使用全过程。据此，6月19日，嘉平乡人民委员会主席向吴村教堂颁发了总面积2741平方米宗教用地使用权证。同时，东救乡人民委员会主席也向该教堂颁发了总面积3529平方米宗教用地使用权证。

实施过程公开透明、依法依规，保障了宗教信仰自由权利。各级地方政府经常与教职人员和信教群众会面、宣传、动员，凝聚了高度共识。值得注意的是，返还的土地面积比旧地块更大，且已完成全部法律手续。

北宁省人民委员会副主席范文盛强调，北宁省始终重视将关于信仰宗教的政策法规落实到位，切实维护宗教界合法权益。他希望，北宁教区、吴村教堂继续与各级政府配合，按用途管理和使用土地，严格遵守法律法规。

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嘉平乡新安置区。图自越通社

北宁教区代表阮文谦神父感谢省各级领导向吴村村民移交土地，用于建设更大、更美观的教堂，并希望，省各级领导继续配合，为吴村教堂及其他位于拆迁范围内的教堂的建设做出准备。

深入基层倾听群众所需

此前，为了加快嘉平国际机场项目和相关工程的征地迁移工作进度，北宁省已多次与北宁教区和受影响教区会面，了解其心声和愿望。其中，群众提议安排合适的新地点，保障面积、便利位置和长期发展方向。同时，在协商、公平、利益和谐的基础上制定工程价值返还方案。另外，北宁省采取有效措施，为设立临时宗教活动场所和安置区，稳定群众生活提供支持。

目前，北宁省已提前移交吴村教堂返还土地的使用权证，以满足群众的诉求。信教群众的安置区位置相邻并靠近教堂。

嘉平乡吴村村民阮文省有600多平方米土地和两层楼房属于搬迁范围，因为理解这是国家重点工程，他已早早移交了土地。他感谢政府倾听群众愿望，安排安置区的位置相邻并靠近教堂。这体现了地方政府对信教群众的关心，有助于在项目实施中凝聚群众的共识。

嘉平国际机场项目规模1960公顷，达国际4F标准，总投资约196.4万亿越盾。项目建成后将满足巨大的客货运输需求，同时在吸引国际投资和保障国防安全方面发挥重要作用。（完）

北宁嘉平机场效果图。图自越通社

河内制定通往北宁嘉平机场的公路方案

河内市人民委员会已基本同意了规划-建筑局提出关于嘉平机场（北宁省）至河内市中心（河内市境内段）公路建设方案（方案一）。据此，北宁至河内公路长49.52公里，其中河内段28.58公里。

越通社
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