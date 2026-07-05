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国家副主席武氏映春出席第四届岘港亚洲电影节闭幕式暨颁奖典礼

7月4日晚，第四届岘港亚洲电影节（DANAFF IV）在岘港市闭幕。越共中央书记处书记、国家副主席武氏映春出席并颁奖。

国家副主席武氏映春出席第四届岘港亚洲电影节闭幕式暨颁奖典礼。图自越通社
国家副主席武氏映春出席第四届岘港亚洲电影节闭幕式暨颁奖典礼。图自越通社

越通社岘港——7月4日晚，第四届岘港亚洲电影节（DANAFF IV）在岘港市闭幕。越共中央书记处书记、国家副主席武氏映春出席并颁奖。

在闭幕式上，越南电影促进发展协会主席、电影节总监、组委会联席主任吴芳兰博士表示，第四届岘港亚洲电影节汇聚了来自30个国家和地区的100多部影片，举办近200场放映活动，吸引了1000多名代表和嘉宾参加，其中国际代表近300人，并吸引数万名观众观影。经过四届举办，岘港亚洲电影节逐步确立了作为连接越南电影、亚洲电影与国际友人的桥梁作用，为推动越南电影融入国际社会作出了积极贡献。

第四届岘港亚洲电影节的新亮点是通过“岘港亚洲电影节人才”计划拓展专业发展活动，包括项目孵化、剧本实验室、专题课程、表演工作坊，并首次举办电影产业对接论坛。这些活动有助于发现和培养青年人才，对接项目，拓展国际合作机会。

电影节还特设了“革新时期越南电影面貌”节目，回顾越南电影40年发展历程，致敬历代艺术家的成就，并面向融入时期电影工业的发展。

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在闭幕式上，组委会颁发了第四届岘港亚洲电影节各项奖项。图自越通社

岘港市人民委员会副主席、电影节组委会主任阮氏英诗表示，第四届岘港亚洲电影节（DANAFF IV）是一项重要的文化和电影盛会，有助于将岘港打造成为活动之城和地区文化交流中心，为文化产业发展注入新动力，并推动今后电影合作项目的开展。

在闭幕式上，组委会颁发了第四届岘港亚洲电影节各项奖项。在越南影片竞赛单元中，人民公安电影厂导演陈光含执导的《空中决战》荣获最佳越南影片奖。导演杨明战执导的《追寻龙涎香》荣获评委会特等奖。《金钱陷阱》（The Fatal）荣获最佳剧本奖。泰和和越香分别凭借《空中决战》和《外婆的金块》荣获最佳男主角奖和最佳女主角奖。

导演杨明战荣获最佳导演奖；《相约日食之日》获评最受欢迎越南影片；导演邓泰玄执导的《红雨》荣获越南影片NETPAC奖。（完）

越通社
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