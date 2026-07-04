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傅德南及其同伙诈骗案：188名被告人被建议提起公诉

河内市公安局调查警察机关刚刚完成补充调查结论，建议河内市人民检察院对傅德南（Mr Pips）及其同伙“诈骗并侵占财产，洗钱，窝藏或销赃他人犯罪所得财产”案188名涉案人员提起公诉。

傅德南（左图）和黎克午。图自photo vov.vn
傅德南（左图）和黎克午。图自photo vov.vn

越通社河内——河内市公安局调查警察机关刚刚完成补充调查结论，建议河内市人民检察院对傅德南（Mr Pips）及其同伙“诈骗并侵占财产，洗钱，窝藏或销赃他人犯罪所得财产”案188名涉案人员提起公诉。

根据补充调查结论，调查警察机关建议以“诈骗并侵占财产罪”和“洗钱罪”为由对傅德南（1994年出生，居住于胡志明市）及黎克午（别名Mr Hunter，1990年出生，居住于兴安省）提起公诉；建议以“诈骗并侵占财产罪”为由对吴氏绣（黎克午之妻，1995年出生，居住于海防市）提起公诉。其余185名被告则被建议以“诈骗并侵占财产罪”、“洗钱罪”以及“窝藏或销赃他人犯罪所得财产罪”等罪名提起公诉。

根据补充调查结论，2018年，傅德南结识了伊西克·乌兰（Isik Uran，1984年出生，土耳其籍）。傅德南与伊西克·乌兰同意让伊西克·乌兰搭建多个冒用国际证券交易平台英文名称的网站。随后，将相关网站信息交给傅德南，由后者指使下属诱导客户开户、充值并进行所谓证券投资。然而，上述网站本质上均为预先编程搭建的虚假交易平台，并不具备与国际市场进行真实交易对接的功能。客户实际上并非参与真实投资，而是直接与平台运营方（admin）进行对赌；一旦客户亏损，相应资金即归平台运营方所有。此外，伊西克·乌兰还向傅德南传授了在越南市场搭建和运营这一诈骗模式的方法。

傅德南与伊西克·乌兰商定搭建了36个网站，用于开设国际证券及外汇交易平台。随后，傅德南指使下属成立了85家“空壳公司”。其中，4家公司用于招聘人员，2家公司负责签署服务器租赁服务合同，另有57家公司用于安置业务员和客服人员，以服务于犯罪活动。

凭借上述手段，傅德南、黎克午及其同伙共实施920起诈骗侵占财产案件。根据调查警察机关的补充调查结论，作为案件的主谋和首要分子，傅德南对全部920起诈骗侵占财产案件负有责任，诈骗金额累计超过1.568万亿越盾（折合人民币4亿元）。傅德南通过购买32处房地产、斥资1410亿越盾购买黄金、购入逾170万美元外汇以及其他高价值资产等方式实施洗钱行为。

黎克午须对287起诈骗侵占财产案件承担责任，涉案金额超过3440亿越盾。调查还认定，黎克午通过购买房地产和黄金等方式实施洗钱行为。

补充调查结论建议河内市人民检察院以“洗钱罪”为由对阮和平（别名Shark Bình）提起公诉。

调查材料显示，傅德南与财务部商定，在由阮和平（Shark Bình）担任董事长的“银量”股份公司等多家支付中介公司开设电子钱包账户。

2020年6月，“银量”股份公司开始收到公安机关的公函，要求核实与傅德南外汇交易平台投资客户相关的“银量电子钱包”交易情况。

当时，尽管明知傅德南的外汇平台涉嫌违法，但为了让该平台的电子钱包继续运行以获取交易手续费利润，阮和平指使下属隐瞒该平台的真实钱包信息，而伪造另一电子钱包（虚假钱包）的充值与提现数据并提供给公安机关。

自2020年6月15日至2022年9月23日，多名受害者累计向“银量”电子钱包账户转入数千亿越盾资金。（完）

被告人傅德南。图自越通社

傅德南及其同伙诈骗案：83名被告人被提起公诉

3月18日，河内市公安局通报称：针对傅德南（别名：Mr Pips）及其同伙诈骗并侵占财产案，河内市公安局调查警察机关已决定对该刑事案件立案侦查，并对83名被告人提起公诉。其中，74名被告人因违反《刑法》第174条第4款规定，以“诈骗他人财产罪”遭起诉。

越通社
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