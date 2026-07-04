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应对一号台风“美莎克”：海防市应用雷达引导渔船进港避风

7月4日16时，1号台风中心位置约在北纬20.9度、东经107.9度，位于广宁省海域。中心附近最大风力达8至9级（时速62-88公里），阵风11级，正向正北方向移动，时速约10-15公里。

台风路径。越通社发
台风路径。越通社发

越通社海防市——海防市正紧锣密鼓地同步开展各项措施，以应对1号台风（“美莎克”）。其中，白龙尾特区发挥雷达系统效能，对船只进行跟踪与清点，协助渔民安全驶入避风场所。与此同时，该市已动员数万名干部战士，禁止一切海上活动，并做好随时应对台风引发的任何突发情况的准备。

据白龙尾特区民防指挥部的消息，截至7月4日9时，该地区出现7至8级西北风，阵风达9级。白龙尾港湾内共有136艘船只及441名劳动力正在安全锚泊。

据国家水文气象预报中心消息，1号台风强度保持不变，中心附近最大风力达8至9级，阵风11级，且路径多变。

7月4日16时，1号台风中心位置约在北纬20.9度、东经107.9度，位于广宁省海域。中心附近最大风力达8至9级（时速62-88公里），阵风11级，正向正北方向移动，时速约10-15公里。

预计到7月5日4时，台风将移至中国广西壮族自治区南部地区，继续向正北方向移动，时速10-15公里，中心附近最大风力7级，阵风9级，并逐渐减弱为热带低气压。

受台风影响，东北部地区发生强降雨。从7月4日傍晚至7月5日底，将出现中到大雨，局地特大暴雨，普遍降雨量为50-120毫米，局地部分地区超150毫米；特别是东北部地区北部降雨量达150-250毫米，局地超400毫米。

强降空可能引发城市、工业区及低洼地区内涝；增加中小河流洪水、山区山洪以及山体滑坡的风险；并对交通运输、农业生产和居民生活造成不利影响。（完）

越通社
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